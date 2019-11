Zlé správy: Android 10 na Galaxy S10 a Galaxy Note10 môže prísť až v januári 2020 – TECHBYTE.sk

Keď Google predstavoval Android 10, veľká dôležitosť sa kládla projektu Treble, ktorý mal zrýchliť aktualizačný proces jednotlivých smartfónov. Google cieľ dostať Android 10 na prvé zariadenia koncom roka 2019 zdôraznil len nedávno. Samsung však nikdy nepotvrdil, že sa Android 10 pokúsi priniesť na trh ešte pred Vianocami.

Že Android 10 na vlajkové lode Galaxy S10 a Galaxy Note10 príde ešte v tomto roku podporovalo aj spustenie verejného beta testu, ako aj to, že juhokórejský gigant minulý rok vydanie Android 9 Pie skutočne stihol ešte pred Vianocami. To, že to stihol minulý rok však neznamená, že to stihne aj tento rok. Vyplýva to z informácií servera PhoneArena.

Niektoré trhy až v januári

Pochopiteľne, január 2020 už nie je tak vzdialeným mesiacom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Koniec koncov, do Vianoc už neostáva ani mesiac. Aj napriek tomu sme verili, že Android 10 s najnovšími funkciami si na S10-tkach a Note10 užijeme ešte tento rok. Samsung predbehli aj firmy ako Asus, OnePlus či Nokia.

Samsungu tak beta testovanie Android 10 zaberie slušné 3 mesiace, čo rozhodne nie je krátka doba. Na druhú stranu, obetaví testeri snáď odhalia všetky veľké a nepríjemné chyby, ktoré mohli pokaziť zážitok z používania tak kvalitných zariadení.

Predtým, ako si január 2020 spojíte s dostupnosťou Android 10 na Slovensku však spomeňme, že všetky tieto dátumy sú priamo viazané na Izrael, resp. Južnú Kóreu. Slovenské zastúpenie sme o potvrdenie/vyvrátenie dostupnosti požiadali.

Android 10 pre zvyšok zariadení až v apríli 2020

Pochopiteľne, prednosť v aktualizáciách majú hlavne vlajkové lode z tohto roka – S10 a Note10. Samsung však nezabúda ani na minuloročné vlajkové lode a zvyšok zariadení. Aktualizácia príde aj na tieto modely, aj keď neskôr. Zatiaľ sa hovorí o aprílovej dostupnosti pre modely Galaxy S9, S9+, A50, A70 a Galaxy Tab S6. Samsung Galaxy Note9 má aktualizáciu získať spolu s Galaxy S10 a Note10 už v januári 2020.

Aktualizáciu na Android 10 môžu ďalej spomaliť operátori, ktorí ju zvyknú zdržať kvôli vlastnému testovaniu. Veríme však, že slovenskí operátori to stihnú v čo najkratšom čase.