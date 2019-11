PUCAO MU U GLAVU POSLE RASPRAVE Optuženi za ubistvo navijača “Rada” pobegao s mesta zločina, njegovo… – Blic

Foto: Facebook

Suđenje Strahinji Đankoviću (23), optuženom za ubistvo navijača Rada Petra Arsića, nastavljeno je juče pred Višim sudom u Beogradu.

Na jučerašnje ročište Đanković, koji je do prošle nedelje bio u bekstvu, nije sproveden. Kako je kazao njegov branilac, nada se da će Đanković prisustvovati sledećem ročištu, ali da optuženi neće iznositi svoju odbranu. Samim tim, optuženi neće tražiti da suđenje počne ispočetka, iako za to ima zakonsko pravo s obzirom na to da mu se sudilo u odsustvu.

Na sledećem ročištu trebalo bi da počne iznošenje završnih reči.

Podsetimo, Strahinji Đankoviću stavljene su lisice na ruke pre sedam dana na administrativnom prelazu Merdare, odakle je sproveden u Centralni zatvor u Beogradu. Ovaj muškarac osumnjičen je da je ubio Petra Arsića, navijača Rada, poslednjeg dana februara 2018. godine ispred kafića “3K” u beogradskom naselju Vidikovac.

Kako stoji u optužnici, Đanković je Arsiću posle svađe pucao u glavu.

Mobilni telefon na mestu zločina

I dok je Đanković odmah posle zločina pobegao iz Beograda, a kako je ubrzo utvrđeno, sakrio se na teritoriji južne srpske pokrajine, Ljubomir Lainović, sin bivšeg vođe novosadskog podzemlja i komandanta Srpske garde Branislava Lainovića Dugog, uhapšen je dve sedmice posle ubistva na Vidikovcu. Mlađi Lainović je identifikovan na osnovu mobilnog telefona koji je izgubio na mestu zločina.

Prema saznanjima “Blica”, tada mu je određen pritvor zbog tog dela, u kome je bio do prošlog novembra. Sud mu je tada, saznajemo, odredio meru kućnog pritvora, u kome je mladi Lainović izdržao pet meseci.

Dok je trajao sudski postupak, mladi Lainović je iskoristio to što nije iza rešetaka, pa je krajem aprila išetao iz kuće. Od tada je nedostupan srpskom pravosuđu, pa mu se sudi u odsustvu.

Dok je mlađi Lainović bio u pritvoru, tačnije u beogradskom Okružnom zatvoru, u akciji policije u Prištini zajedno sa pripadnicima ozloglašenog crnogorskog kavačkog klana priveden je i Đanković. U zgradi u naselju Kalabrija tada su uhapšeni i Podgoričanin Mario Milošević (38), kao i njegovi sunarodnici Đorđe Pavićević, Vukan Vujačić i Igor Mašanović. Privedena je i Ljaureta Zuba, Albanka, poznata kao plesačica u noćnim klubovima na Kosovu.

Pritvor

Đanković je u pritvoru u Prištini bio 16 meseci. Iako nije zvanično potvrđeno, pretpostavlja se da su ga međunarodne snage Euleksa u Prištini dovele na administrativni prelaz Merdare, kao i u ranijim slučajevima privođenja osumnjičenih na teritoriji južne srpske pokrajine.

