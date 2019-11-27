جوجل تُطلق ميزة Ambient في مساعدها الذكي على المزيد من أجهزة أندرويد – عالم التقنية

رسميًا يصل وضع Ambient في مساعد جوجل على المزيد من هواتف أندرويد ويُوفّر معه ميزات عرض ذكية.

عندما قدّمت جوجل لأوّل مرة ميزة أو وضع Ambient في مساعدها، كان الأمر يقتصر على الشاشات الذكية، بعد ذلك أعلنت الشركة وتحديدًا في مؤتمرها السابق IFA 2019 عن دعم الوضع المذكور لهواتف وأجهزة أندرويد اللوحية، لتحوّلها إلى شيء يشبه Google Nest Hub عندما يتم إرساءها أو شحنها، كما وأنذاك كانت الميزة تقتصر على عدد قليل من الأجهزة، واليوم بدأت بالظهور إلى المزيد من الهواتف.

من جانبه، قامت جوجل بتفصيل دقيق لكيفية عمل وضع Ambient الجديد على الهواتف الذكية، وتتمثل الفكرة في جعل هاتفك أكثر فائدة عن طريق السماح لك بمشاهدة صور جوجل وتشغيل الموسيقى والتحكم في أجهزتك المنزلية الذكية دون إلغاء قفل الجهاز، فضلًا عن عرض نظرة عامة وواضحة على الأحداث والتقاويم والتذكيرات والإشعارات والمزيد.

على أي حال، أصبح الآن وضع Ambient متاح رسميًا على مساعد جوجل دون ضجة كبيرة من الشركة، وفي هذا السياق، أشارت الشركة أن ميزة Ambient ستدعم حاليًا عدد محدود من الأجهزة العاملة بإصدار أندرويد 8.0 فأحدث، وقريبًا سيأتي إلى هواتف نوكيا وشاومي وسوني و Transsion، بالإضافة إلى Lenovo Yoga Smart Tab و Lenovo Smart Tab M8 HD.

أخيرًا، وعلى ما يبدو أن هذه التجربة مخصصة للهواتف التي ليس لديها تطبيقات قفل شاشة خاصة بها، والتي قد تفسر سبب عدم وصولها إلى أجهزة بيكسل وغيرها من العلامات التجارية، بما في ذلك أجهزة سامسونج.

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