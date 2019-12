Xiaomi Vvave 61/88 Hand Roll Electronic Piano • MIUI Polska – MIUIPolska

Tym razem rzecz o muzykach. A ściślej o tych, którzy uczą się gry lub lubią grać na „klawiszu”. Xiaomi Vvave 61/88 Hand Roll Electronic Piano trafiło dzisiaj do sprzedaży

Xiaomi Vvave 61/88 to nie tylko klawisze, ale i panel z stereofonicznymi głośnikami magnetycznymi, co czyni z klawiatury unikalne urządzenie. Co więcej, do panelu możemy nawet podłączyć pedał sustain, co jeszcze bardziej upodabnia klawiaturę do pianina elektronicznego.

Xiaomi Vvave 61/88 łączy się z telefonem czy tabletem za pomocą Bluetooth. Do obsługi zaś służy dedykowana aplikacja.

Klawiaturę, czy raczej samą jej powierzchnię, wykonano z cienkiego silikonu. Klawisze są wyraźnie odseparowane od powierzchni pada, co zbliża je nieco do typowej klawiatury pianina. Dodatkowo, zaopatrzono je w mechanizmy, których zadaniem jest odwzorowanie (przynajmniej częściowo) działania prawdziwych klawiszy. Oczywiście nie możemy tu mówić o klawiszach ważonych czy dynamicznych, bo to nie ten typ sprzętu. Cieszy natomiast

Elektroniczna klawiatura Xiaomi może być wykorzystana choćby jako perkusja, a to za sprawą wbudowanych 140 brzmień. Urządzenie ma również zaimplementowane 128 rytmów z różnych rodzajów muzyki, a także 80 utworów typu demo.

Xiaomi Vvave 61/88 możemy podłączyć do ładowarki za pomocą złącza USB, natomiast ciekawostką jest fakt posiadania przez instrument własnego zasilania. Ogniwo o pojemności 2 000 mAh może nie brzmi zbyt imponująco, jednak producent deklaruje, że przy pełnej głośności klawiatura będzie działać przez 15- 20 godzin.

Zapytacie: za ile? Za niewiele. Xiaomi wyceniło swoje pianino na kwotę niespełna 330 PLN (84,99 USD). Klawiatura jest w ofercie sklepów Gearbest i Banggood.

Źródło i fot.: Xiaomi Today