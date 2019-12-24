Xiaomi Mi 9T Android 10 güncellemesi çıktı – ShiftDelete.Net – ShiftDelete.Net

Redmi K20 veya ülkemizdeki adıyla Xiaomi Mi 9T kullanıcıları için müjdeli haber nihayet geldi. Piyasadaki güncel akıllı telefonlar ile benzer şekilde Xiaomi Mi 9T ve Mi 9T Pro için Android 10 güncellemesi uzun süredir bekleniyordu.

Xiaomi, Kasım ayında MIUI 11 güncellemesini yayınlamış olsa da, bu sürüm Android 9 üzerine inşa edilmişti. Aradan geçen bir ayın ardından Redmi K20 Android 10 güncellemesi markanın ana vatanı Çin’de yayınlanmaya başlandı.

Xiaomi Mi 9T Android 10 güncellemesi çıktı

MIUI V11.0.2.0.QFJCNXM sürüm numaralı güncelleme, 2.3 GB boyutunda. Aralık ayı güvenlik yaması Android 10’un vazgeçilmezi karanlık moda ek olarak QR kodu ile Wi-Fi paylaşımından daha iyi konum ve gizlilik kontrolüne kadar Android 10’un beraberinde getirdiği onlarca yenilik cihaz ile buluşuyor.

Çin’de satılan Redmi K20 serisinde Google uygulamaları yer almıyor. Bu nedenle güncellemenin Avrupa’daki cihazlar ile buluşması için Google uygulamalarının entegre edilmesi gerekiyor. Yani, Mi 9T kullanıcıları 1 – 2 hafta bekleyecek.

Xiaomi Mi 9T Pro yani Redmi K20 Pro’nun da en kısa sürede güncelleme almasını bekliyoruz. Özellikleri hatırlayacak olursak: Her iki cihazda 6.39 inçlik 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan bir ekran yer alıyor. Mi 9T gücünü Snapdragon 730 işlemciden alırken, Mi 9T Pro ise Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor.