Xiaomi оставит стоматологов без хлеба – iXBT.com

У китайского производственного гиганта Xiaomi есть множество товаров для дома, которые выпускаются самыми разными партнерскими компаниями.

В начале этой недели был представлен портативный ирригатор для ротовой полости Xiaomi Mijia, который оснащен водяным баком. По словам представителей Xiaomi, кампания по сбору средств на выпуск данного устройства стартует уже завтра, на стадии краудфандинга цена данного устройства составит 24 доллара.

Ирригатор для ротовой полости служит для удаления зубного налета, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа десен за счёт пульсаций водяной струи. Ирригатор Xiaomi Mijia поставляется с новым интеллектуальным двигателем с постоянным магнитом. Он обеспечивает давление воды 140 фунтов на квадратный дюйм или 9,5 атм.

Это позволяет воде проникать в межзубное пространство и эффективно очищать зубы со всех сторон, смывая остатки пищи. Кроме того, устройство предотвращает заболевания полости рта и делает отличный массаж десен, чтобы уменьшить их кровоточивость. Ирригатор Xiaomi Mijia поддерживает четыре профессиональные насадки. Устройство соответствует стандартам FDA (Food and Drug Administration) США.

Если говорить о времени автономной работы, то устройство оснащено встроенным аккумулятором емкостью 2200 мА•ч. При регулярном использовании заряда хватает примерно на 45 дней. Для подзарядки используется разъем USB-C.