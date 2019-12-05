Xiaomi випустила перше оновлення для Mi Watch – Технофан

Роберто Ескобар, рідний брат колумбійського наркобарона Пабло Ескобара, випустив складаний смартфон Escobar Fold 1. Пристрій покликаний конкурувати із Samsung Galaxy Fold на ринку, а дизайном він нагадує Royole FlexPai.

Корпус смартфона виконаний із пластика та покритий тонким шаром металу. Новинка оснащується 7,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1920 × 1 444 пікселів, 6 ГБ оперативної, 128 ГБ постійної пам’яті і акумулятором на 4000 мАг. Працює Escobar Fold 1 на процесорі Snapdragon 855 з графічним чіпом Adreno 640, операційній системі Android.

Смартфон має лише основну камеру з двох сенсорів: 20 і 16 Мп. З інших «фішок»: сканер відбитків пальців, гібридний слот для SIM-карт, Bluetooth 5.1 і підтримка швидкої зарядки.

За словами Ескобара, пристрій надійніший, ніж смартфони Samsung і Apple, які нібито «відкриті для уряду».

Смартфон випущений обмеженим тиражем 100 тисяч одиниць, а придбати його можна на сайті компанії від 350 доларів.