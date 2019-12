WhatsApp kończy wsparcie dla najstarszych wersji Androida oraz iOS – TELEPOLIS.PL

​

​ WhatsApp kończy wsparcie dla najstarszych wersji Androida oraz iOS. Z komunikatorem będą musieli się pożegnać wszyscy korzystający z wersji starszych niż iOS 9 oraz Android 4.03

Należący do Facebooka komunikator ogłosił, że przestanie on działać 1 lutego 2020 roku na urządzeniach korzystających z wersji iOS starszych niż 9 (zadebiutował on cztery lata temu) oraz Androida starszych niż 4.0.3 Ice Cream Sandwich (który pojawił się w 2011 roku). Te zmiany nie dotyczą jednak zauważalnych grup użytkowników. Zaledwie 0,3% użytkowników iOS korzysta z wersji starszych niż 9. W świecie Androida najnowsze dane jakie mamy podchodzą od… Pornhuba, ale nawet z nich wynika, że wersje starsze niż Jelly Bean nie mają nawet 1%. Ice Cream Sandwich nie załapał się nawet do zestawienia.

Jutro natomiast skończy się wsparcie dla Windows Phone’a. Jeśli chodzi o to, to Microsoft sam zaleca przejście na Androida lub iOS.

Warto wspomnieć, że już niedługo użytkownicy WhatsAppa będą mogli cieszyć nową funkcją, znaną dotychczas z konkurencyjnego Snapchata.

