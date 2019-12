Un ex de Naughty Dog atiza a Microsoft: “Ningún estudio de Xbox está a la altura de los de PlayStation” – 3DJuegos

Considera que la empresa ha tirado la actual generacin de consolas y espera que mejore con Xbox Series X.

Un exdesarrollador de, entre otros, Naughty Dog, Bioware o Ubisoft Montreal, Jonathan Cooper, no ha dudado en ofrecer su opinin sobre los pasos dados por Microsoft y su Xbox Game Studios en los ltimos meses en su cuenta personal de Twitter. El animador ha comenzado explicando que “a medida que nos acercamos a la nueva generacin de consolas, espero que Microsoft haya limpiado la casa en el departamento de publicaciones tras cagarla por completo durante toda una generacin. Era un gran fantico de Xbox 360, pero no recuerdo una cada tan dramtica y sostenida en trminos de lanzamiento de contenido”.

Ninguno de los estudios comprados est al mismo nivel que las first party de SonyAnte la queja de algunos jugadores y seguidores que no entendieron el tuit, Cooper quiso aclararlo para volver a atizar a los estudios de Microsoft explicando su punto de vista: “No estoy hablando en absoluto sobre los desastrosos mensajes de lanzamiento: se superaron fcilmente. En cambio, el fracaso de la publicacin fue constante a la hora de dar luz verde y trabajar con estudios first y third party para lanzar contenido de calidad. Espero que esto cambie con Hellblade II y el resto de juegos”. La puntilla la meti al asegurar que “ninguno de los estudios comprados est al mismo nivel que las first party de Sony“.

Cooper asegur que la calidad de los distintos estudios se asemejar a la de Naughty Dog o la recin adquirida Insomniac Games “con apoyo, contratacin a largo plazo y soporte financiero. Sin embargo, prefiero esta ruta a crear estudios completamente nuevos que no tengan una cultura clara“. Los movimientos por parte de Microsoft en los ltimos tiempos con su Xbox Game Studios han sido sumamente ambiciosos, sumando a su equipo algunos de los ms reputados artistas y desarrolladores del planeta. Su prioridad ahora pasa por materializar las compras en juegos para Xbox, incluida la recientemente presentada Xbox Series X.

Más sobre: Xbox, Xbox Series X, Microsoft, Sony y Xbox Game Studios.