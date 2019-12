The Witcher 3: Wild Hunt atinge recorde de jogadores simultâneos no PC – TechTudo

O grande número de usuários fez com que The Witcher 3: Wild Hunt entrasse no Top 10 dos games mais jogados da loja digital Steam – o título ficou em oitavo lugar, um pouco abaixo apenas de Team Fortress 2 e Destiny 2 e acima de jogos como Path of Exile e Rust.

O aumento de jogadores que a série estimulou não se limitou ao terceiro game. The Witcher: Enhanced Edition, versão melhorada do primeiro jogo, também teve um pico inédito de 12 mil gamers nas últimas 24 horas e entrou no Top 100 dos mas jogados do Steam. Enquanto os números apenas consideram a versão para PC, The Witcher 3: Wild Hunt ainda entrou recentemente no Game Pass do Xbox One.