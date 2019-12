SoC Awards 2019: AnTuTu Benchmark elege os melhores chipsets para smartphones deste ano – Tudocelular.com

Tão tradicional quanto as retrospectivas, a eleição do melhor ou pior do ano é corriqueiro nos últimos dias de cada ciclo. E em um ano marcado por smartphones com telas dobráveis e outras formas de dar mais aproveitamento de tela para o usuário, como nas iniciativas de cãmera flip ou mecanismo retrátil, o AnTuTu, famosa ferramenta de benchmark móvel, elegeu os melhores chipsets do ano, depois de eleger os smartphones com maior velocidade de conexão.







A premiação reflete uma preocupação maior com velocidade, inovação e sobretudo com a presença do 5G nos chipsets. A expectativa para 2020 é qie a nova tecnologia inaugure uma nova visão no setor de telefonia móvel. Para chegar aos vencedores nas diversas categorias, o AnTuTu se baseou em diversos critérios, como desempenho, inovação tecnológica, relação custo-benefício e outros. Vale ressaltar que os chips da Apple não estão inclusos. Entre os principais modelos de SoCs (sigla para System on a Chip, em inglês) para celulares incluem Snapdragon da Qualcomm, o Kirin da Huawei, o da MediaTek e o Exynos da Samsung. Vamos aos vencedores!

Melhor desempenho – Qualcomm Snapdragon 855 Plus





A Qualcomm mudou a estratégia do ano anterior, lançando dois chipsets top de linha no mesmo ano. A versão Plus do Snapdragon 855 traz desempenho melhorado de GPU, de 585MHz do Snapdragon 855 para 675MHz. Sua pontuação média na plataforma de benchmark é de 480.000 pontos. O modelo é construído em processo de 7 nanômetros e baseado na arquitetura Kryo 485, e a frequência foi aumentada de 2,84GHz para 2,96GHz.

Inovao Tecnolgica – Samsung Exynos 980





O Samsung Exynos 980 é um chipset intermediário com banda base 5G integrada e suporte para 5G de modo duplo. É construído em processo de 8 nanômetros, possui dois núcleos Cortex-A77 de 2,2 GHz e seis núcleos A55 de 1,8 GHz. Sua GPU é o Mali-G76 MP5. Foi considerado pelos analistas do AnTuTu como o mais rápido na faixa sub-6GHz.

Inovao Tecnolgica – Huawei Kirin 990 5G





O modelo foi o primeiro SoC de banda 5G integrado no setor, ultrapassando os principais concorrentes do seu segmento. Considerado um dos mais espetaculares pelo AnTuTU, o Kirin 990 5G é fabricado no processo de litografia ultravioleta de 7nm + EUV da TSMC. A CPU integra dois núcleos Cortex-A76 de 2,86GHz, dois núcleos Cortex-A76 de 2,36GHz e quatro núcleos Cortex-A55 de 1,95GHz.

Inovao Tecnolgica – Qualcomm Snapdragon 765G





Anunciado ao lado do Snapdragon 865 no Qualcomm Tech Summit, o modelo intermediário premium é até capaz de superar até mesmo o o chipset mais avançado em alguns aspectos. O modelo já está presente no Oppo Reno 3 Pro e utiliza processo EUV de 7 nm, CPU Kryo 475 de oito núcleos. A GPU é o Adreno 620 e a mesma arquitetura do novo carro-chefe Snapdragon 865. Em parâmetros, o Snapdragon 765G é a maior atualização desde o lançamento da série Snapdragon 7, com desempenho de GPU melhorado em 40%.

Inovao Tecnolgica – Dimensity 1000L





A MediaTek apresentou a nova série Dimensity este ano, incluindo seu primeiro 5G SoC, o Dimensity 1000. Já o 1000L chegou pela primeira vez no Oppo Reno 3. Versão inferior ao Dimensity 1000, o 1000L é construído com um processo de 7 nm, possui oito núcleos embutidos e usa a arquitetura Cortex-A77, enquanto a GPU usa a arquitetura G77.

Mais econmico – Helio G90T





Além da linha Dimensity 1000, a MediaTek apresentou também o Helio G90T e outros SoCs intermediário e top de linha. Esse está posicionado entre os intermediários como o Snapdragon 730 da Qualcomm. O primeiro modelo a ter o chipset foi o Redmi Note 8 Pro. É construído com processo de 12 nanômetros e usa a arquitetura Cortex-A76 e tem frequência de até 2.05GHz.

Mais econmico – Huawei Kirin 810