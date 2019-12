So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash und Ethereum | 14.12.19 – finanzen.ch

Wie sich die wichtigsten digitalen Münzen am Samstag bewegen.

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 7.189,33 US-Dollar im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 7.263,00 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 209,13 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 211,43 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein Ethereum 142,82 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 144,76 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Samstag auf 43,75 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 44,42 US-Dollar beziffert.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,2180 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2209 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs ist gefallen. So sank der Cardano-Kurs auf 0,0366 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0372 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 51,81 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 52,36 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,1941 Dollar.

Der Verge-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,0043 US-Dollar.

Im Minus präsentiert sich der Stellar-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 0,0525 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 0,0532 Dollar gelegen.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein NEM 0,0356 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0360 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Dash 50,17 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 50,40 US-Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 8,878 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 8,850 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net