Robot aspirapolvere: perché si possono definire intelligenti – HDblog

D’accordo ma si può davvero parlare di intelligenza ? E in che misura? Per capirne di più ci siamo recati presso la sede italiana di Neato Robotics , l’azienda americana acquisita da Vorwerk specializzata nella produzione di robot aspirapolvere. È qui che ha sede il team che si occupa di gestire lo sviluppo software e la piattaforma cloud di tutta l’azienda, forse i migliori interlocutori per spiegarci quali sono le soluzioni che fanno di questi apparecchi degli oggetti sempre più evoluti, anche sul piano del “cervello”.

I DUE LATI DEL PENSIERO

“Ci sono due tipi di intelligenza – spiega ad HDblog Roberto Ostinelli, Director of Cloud Services di Neato Robotics – quella che risiede sul robot e quella che regola l’interazione con l’utente. La parte onboard è strettamente legata all’hardware, ovvero a tutti quei sensori che permettono al robot di capire dove si trova e cosa sta facendo. Se queste facoltà fisiche sono immutabili, diverso è il discorso per ciò che concerne il modo in cui questi sensori vengono utilizzati, come viene utilizzata l’intelligenza per controllare il movimento, come si aggirano gli ostacoli, cosa deve fare un robot per liberarsi da certi impedimenti. Queste qualità sono in continua evoluzione e per vederne i progressi non serve acquistare un prodotto nuovo, ci sono gli aggiornamenti. L’altra parte di intelligenza è quella che attiene al controllo da parte dell’utente, un capitolo a sé che investe soprattutto la parte di sviluppo delle interfacce, anche quelle vocali”.

È un ecosistema composto a strati, insomma, tutti in forte correlazione fra loro. E che, va da sé, risente di certe scelte fatte in origine. Prima fra tutte quella sull’hardware per la navigazione. Sotto questo profilo Neato ha fatto una scelta di campo, quella del Lidar come strumento chiave per la mappatura della casa. “La navigazione laser ti permette di effettuare un rilevamento molto preciso dell’ambiente casalingo in tutte le condizioni, anche al buio”, spiega Ostinelli, “non a caso viene utilizzata anche sulle auto a guida autonoma. Di sicuro si tratta di una tecnologia che ha impatto su molti aspetti del robot, persino sulla forma. Un robot a D – che è indiscutibilmente migliore per pulire gli angoli – deve essere più bravo a fare manovre rispetto ai classici robot circolari. Per questo deve sapersi orientare meglio. E ciò è possibile solo attraverso una mappatura precisa.”

Non perdere la bussola non è solo la condizione necessaria per calcolare il miglior percorso di pulizia, ma anche per risparmiare batteria: “Orientarsi meglio significa non girare a vuoto e dunque risparmiare energie. Un robot che conosce bene la casa, inoltre, è in grado di ricaricarsi in modo strettamente necessario al completamento della pulizia: se termina la batteria sapendo di avere un terzo della casa ancora da pulire tornerà alla base per ricaricarsi dello stretto necessario per completare l’opera”.