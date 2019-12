Remade : chronique du naufrage du spécialiste français du reconditionnement – iGeneration

« Les salariés sacrifiés sans indemnité », « Remade, une banque éphémère », « il est où le fric ? », « Remade : 2008-2019, dépouillée par des escrocs ». Devant le siège de Remade, à Poilley (Manche), les banderoles traduisent la colère des salariés du spécialiste français du reconditionnement. Encore au début de l’année, Remade était l’exemple même de la PME devenue un ETI avec un fort développement sur un secteur porteur. Quelques mois plus tard pourtant, elle était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation. Les salariés attendent maintenant de connaitre l’identité du potentiel repreneur.

Des pancartes au siège de Remade ce matin. Image CFDT Remade infos salariés.

Pour comprendre ce retournement de situation, il faut remonter à l’été 2018. Après cinq ans d’activité, la petite entreprise normande enchaine les levées de fonds, et veut passer à l’étape supérieure. Remade a multiplié les acquisitions, comme celle de Pixmania, la boutique en ligne de produits électroniques qui a connu son heure de gloire dans les années 2000, et celle de Save, la jeune pousse qui dissémine des corners de réparation express dans les centres commerciaux.

Elle s’apprête même à révéler qu’elle va devenir le sponsor de l’ancien trimaran d’Ellen MacArthur, confié à Romain Pilliard pour la Route du Rhum, sous la bannière « Remade-Use It Again ». Pour financer son incroyable développement, Remade emprunte 125 millions d’euros sous la forme d’obligations convertibles, un chiffre à la hauteur de ses ambitions. Lors de son premier tour de table, Remade avait levé 2,5 millions d’euros, et lors de sa troisième et alors dernière levée de fonds, elle avait collecté 17 millions d’euros.

Dit autrement, Remade a emprunté l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires, ou trois fois plus que les levées de fonds réalisées par Backmarket et Recommerce quelques mois plus tôt. À l’époque, Matthieu Millet justifiait cette opération par l’impératif de « financer notre développement plus rapidement ». Qui peut alors imaginer la suite ? Millet a commencé sa carrière comme technicien réparateur de téléviseurs chez Satelec. Sept ans plus tard, à l’âge de 25 ans, il achète son ancien employeur, pour former Remade Group.

Des iPhone détruits devant le siège de Remade. Image CFDT Remade infos salariés.

En quelques années, Millet embauche plusieurs centaines de salariés, et ouvre des filiales aux quatre coins de la France. Remade peut se prévaloir d’une offre unique : elle forme ses techniciens en interne, a développé des compétences en traitement du plastique et du métal, maitrise sa chaine d’approvisionnement pour éviter les pièces contrefaites, désanodise et réanodise les iPhone pour proposer des couleurs exclusives.

Millet annonce une quatrième levée de fonds, qui doit permettre de viser l’Afrique et les États-Unis, mais aussi et surtout le marché asiatique. Las, cette opération fera long feu, et les conditions du financement de 2018 entrent en jeu. LGT European Capital, le fonds d’investissement suisse appartenant à la famille princière du Liechtenstein, prend le contrôle de Remade en avril 2019.

Avec ses partenaires français Idinvest et Swen Capital Partners, elle accorde une bouée de sauvetage de 50 millions d’euros, à la condition d’une nouvelle direction. François Dehaine prend la présidence de Remade, bientôt remplacé par Renaud Le Youdec, un consultant intervenant « principalement dans les sociétés en difficulté », que l’on avait notamment vu chez GM&S Industry à la Souterraine.

Des iPhone détruits devant le siège de Remade. Image CFDT Remade infos salariés.

Dès le mois de septembre, la direction informe qu’elle ne peut plus payer les salaires. Mis nommément en cause par les salariés, Mathieu Millet nie toute responsabilité, affirmant qu’il a quitté la direction opérationnelle, bien qu’il reste président du conseil d’administration. « En 2018, nous annonçons une levée de dette de 125 millions d’euros. Sur ces 125 millions d’euros, 25 étaient conditionnés à la réalisation d’une augmentation de capital de 25 millions d’euros minimum », explique-t-il sur Facebook, après un long silence.

« Nous avons donc touché 100 M€ mais remboursé 75 millions d’euros de dettes et de différents intérêts financiers. Il ne restait donc à Remadegroup que 25 millions d’euros, alors que le budget montrait un besoin du double », ajoute-t-il pour dénoncer une mésestimation des besoins financiers de l’entreprise, comme il le répètera dans une interview à France 3 Normandie. Mais ce n’est pas le seul problème, ni même le principal, comme le révèle un rapport réalisé par Syndex, un cabinet d’expertise mandaté par les représentants du personnel.

Ce rapport, publié par le « média normand d’investigation » Le Poulpe, pointe du doigt « une course effrénée à la taille », destinée à « maximiser la valorisation » de Remade. Un système de fausses factures aurait permis de gonfler le chiffre d’affaires de la société : il ne serait pas tombé de 130 à 69 millions d’euros entre 2017 et 2018, mais à 41 millions d’euros seulement. Dans le même temps, Remade a accumulé 53 millions de pertes.

Une banderole devant le siège de Remade. Image CFDT Remade infos salariés.

Le fruit d’une gestion hasardeuse, avec des frais « difficilement justifiables et sans commune mesure avec la taille du groupe ». Remade dépense ainsi 238 000 € pour la location d’un parc de 12 véhicules, dont une Tesla et une Porsche. Remboursement de déplacements personnels, location d’avions d’affaires, soirées somptueuses dans des restaurants parisiens… l’entreprise dépense sans compter.

Dans le même temps, l’un des actionnaires a perçu 8,5 millions d’euros entre 2015 et 2017, et Mathieu Millet a reçu une « indemnité de succès » de 2 millions d’euros en 2019. Des dépenses financées par les levées de fonds… mais aussi les deniers publics. La région Normandie a investi 2,3 millions d’euros dans Remade, la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a vendu l’Écoparc du Chêne-au-Loup à Remade, des politiques vantaient cette « pépite » de la French Tech.

Des iPhone déversés devant la sous-préfecture d’Avranches. Image CFDT Remade infos salariés.

Mathieu Millet avait même lancé la Semaine de l’industrie à l’Élysée, à l’invitation du président Emmanuel Macron, en mars 2018 ! Le temps des réjouissances est bien loin : Remade a renoncé à l’acquisition de l’Écoparc, ne peut plus payer ses fournisseurs, et attend maintenant un repreneur. Selon une déclaration à l’AFP de Sophia Garcia, secrétaire CFDT du CSE de Remade, six offres ont été déposées.

Recommerce rachèterait le stock d’au moins 25 000 iPhone pour 1,8 million d’euros. Smart Oh et SFIT proposent 500 000 euros pour le stock, mais la première reprendrait aussi 20 salariés et la deuxième jusqu’à 25. Le niçois Takara reprendrait 50 salariés et verserait un million d’euros, tandis que l’indien CTS reprendrait 96 à 110 personnes et avance 1,3 million d’euros.

Matthieu Millet lui-même propose de reprendre 143 salariés et de verser 1,3 million d’euros pour le stock. Mais nouveau rebondissement : il s’avère qu’en 2014, il avait été interdit de gérer deux entreprises par le tribunal de commerce de Nanterre. Contacté au sujet de ces offres de reprise, le directeur de la communication de Remade n’était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Remade Kits, la filiale du groupe dédiée à la logistique, a été reprise début décembre par Bamboo, qui conserve 27 emplois sur 80, après 40 départs volontaires. Parmi les autres filiales touchées, notons Vente du Diable à Toulouse, Resmart à Angers, Serrib à Belfort, ou encore Save et son réseau de franchisés. En attendant les conclusions du tribunal de commerce de Rennes, qui doit se prononcer demain, des salariés de Remade — dont 80 % sont au chômage partiel — occupent le siège depuis jeudi dernier.

Pour dénoncer des offres qui valorisent le stock avant les emplois, quelques salariés réunis autour de la CFDT ont organisé la destruction d’un millier d’iPhone, majoritairement des iPhone 4 et 5c sans grande valeur. « Puisque la seule valeur qui compte sont les stocks », écrit le syndicat sur Facebook, « nous allons détruire vos stocks comme vous détruisez nos vies. » « Depuis hier après-midi nous avons décidé de détruire 1 000 iPhone par jour jusqu’à être entendus », explique-t-il dans une autre publication.

Des centaines d’appareils ont aussi été déposés devant la sous-préfecture d’Avranches, une opération réalisée sans l’aval du CSE et de la CFDT, qui dit toutefois la soutenir. « Les actionnaires, les investisseurs et les élus n’ont que faire de la situation des centaines de salariés menacés », ajoute la CFDT, « à cette date, les offres de reprises ne concerneraient qu’une poignée de salariés et le Plan de Sauvegarde de l’Emploi n’est pas financé. »