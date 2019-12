Redmi 9 będzie całkiem wydajnym budżetowcem. Świetna odpowiedź Xiaomi na modele Motoroli – gsmManiaK.pl

Do sieci trafiła informacja o procesorze, który napędzi Redmi 9. Nowy układ MediaTek G70 wypada nieco poniżej Snapdragonów z serii 700, a więc dla budżetowca to bardzo solidny zapas mocy. Redmi 9 zapowiada się na świetnego i taniego smartfona.

Wczoraj pozwoliłem sobie napisać, że Moto G8 Power będzie dla wielu użytkowników lepszym wyborem niż tanie modele od Redmi. Dzisiejsza wiadomość o procesorze, który napędzi, Redmi 9 pokazuje, że może to być równie dobry smartfon ze świetną baterią.

Redmi 9 w nowym MediaTekiem

Jeden z leaksterów w serwisie Weibo podzielił się specyfikacją nowego procesora Helio G70 od MediaTeka. Dla nas to bardzo interesująca wiadomość, bo to właśnie ten układ napędzi Redmi 9, czyli nadchodzącego budżetowca od Xiaomi, który będzie bezpośrednio rywalizował ze wspomnianą Motorolą. SoC ma zostać wyposażony w 8 rdzeni w architekturze 2+6, o maksymalnym taktowaniu 2 GHz.

Patrząc na te wiadomości, będzie to nieco słabsza jednostka od Helio P65, czyli układu, który w benchmarkach wypada poniżej starszych układów Snapdragon z serii 700. Należy jednak pamiętać, że to układ dla budżetowców, więc o wydajność nie ma się co martwić. 2020 rok to moment, w którym nawet tanie smartfony będą w stanie posłużyć jako całkiem rozsądny wybór dla „niedzielnych” graczy„.

Co jeszcze wiemy o Redmi 9?

To wcale nie koniec dobrych wiadomości. Pozostając jeszcze na chwilę przy kwestii kultury pracy, Redmi 9 będzie dysponował 4 GB pamięci RAM. Pozwolę sobie przypomnieć, że wielu producentów jeszcze pod koniec 2018 roku używała takiej ilości we flagowcach, więc o codzienne użytkowanie nie trzeba się martwić. Imponująco w przypadku tego modelu wypada też bateria, a pojemność 5000 mAh nawet przy dużym ekranie to zapowiedź dwóch dni z dala od gniazdka.

Wspomniałem o wyświetlaczu. To kolejna nowość w tej linii, bo budżetowce Redmi do tej pory dysponowały stosunkowo niewielkimi matrycami. Z 9 modelem ma to się zmienić, bo na froncie znajdzie się ekran o przekątnej aż 6.6 cala. To nie jest wiadomość, która ucieszy wszystkich, a dodatkowo pozostaje mieć nadzieję, że producent zdecyduje się na rozdzielczość FullHD+.

Czy układ MediaTeka nadal dyskwalifikuje dla Was Redmi 9? A może to już nieaktualne?

Źródło