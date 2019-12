Promocja: świeżutki Xiaomi Mi Watch w doskonałej cenie – gsmManiaK.pl

Xiaomi Mi Watch doczekał się kolejnej promocji w sklepie GearBest. Kupisz go za niecałe 900 złotych i uważam, że to dobra cena za takiego smartwatcha.

Czekasz na polską premierę Xiaomi Mi Watch? Już nie musisz, bo w dzisiejszej promocji kupisz go w dobrej cenie z naszym kodem rabatowym.

Xiaomi Mi Watch w bardzo kuszącej cenie

Świetny, flagowy smartwatch nie musi kosztować fortuny. Xiaomi Mi Watch ma w zasadzie wszystko, czego możesz oczekiwać od takiego urządzenia, a do tego nie zrujnuje Ci portfela tuż po świętach. W promocji kupisz go już za 880 złotych. Żeby obniżyć cenę do takiego poziomu, skorzystaj z kodu rabatowego „GBMIWATCH1T„.

Xiaomi Mi Watch to murowany kandydat do następnej edycji naszego TOP 10 najlepszych smartwatchów. Zegarek ma duży ekran AMOLED o przekątnej 1.8 cala z wysoką rozdzielczością, przekładającą się na 326 ppi. Wygląd Mi Watch może być zarówno wadą, jak i zaletą. Z jednej strony to bardzo ładne i świetnie wykonane urządzenia, wyświetlacz wypełnia niemal cały front, a szkło jest atrakcyjnie zagięte na krawędziach. Z drugiej jednak, podobieństwo do zegarka Apple jest tak duże, że można wręcz mówić o bezczelnej kopii.

Nie można mieć zastrzeżeń co do wyposażenia. Nie zabrakło nawet eSIM, które w przyszłości będzie miało zastosowanie również w Polsce. Sprzęt działa na Google Wear OS i śmiało można nazwać go najlepszym smartwatchem na tym systemie. Wisienką na torcie zalet jest bateria o pojemności 570 mAh, która zapewni ponadprzeciętny czas pracy z dala od ładowarki.

