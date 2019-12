Promoção na Play Store: veja 115 apps que estão gratuitos ou com desconto para Android – Tudocelular.com

Promoções e brindes sempre são bem-vindos e como não poderia deixar de ser, hoje trazemos aqui mais uma lista de descontos e gratuidades que estão rolando na Play Store, permitindo assim economizar um pouco e guardar dinheiro para aquela ida ao cinema ou pra sair com a galera.

Seguindo os padrões das listas anteriores, temos as promoções organizadas por classificação de preço (primeiro os gratuitos e depois, os em promoção) e estas categorias, sub-divididas em classificações que consideram se estes são aplicativos, jogos e pacotes de icones e customização. Ao todo, são 115 títulos disponíveis na divisão de 43 com custo zero e 72 com desconto.