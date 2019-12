Processadores AMD Ryzen estão dominando a lista de CPUs mais vendidos na Amazon – Adrenaline

Liderados pelo Ryzen 7 2700X, os processadores da linha Ryzen são os mais requisitados pelos consumidores na Amazon dos EUA, Reino Unido e Alemanha

A chegada dos Ryzen de 3ª geração, que aconteceu na metade de 2019 por parte da AMD, praticamente mudou o panorama do mercado de processadores, com a empresa da Dra. Lisa Su começando a “virar o jogo” sobre a sua rival Intel, e mais uma prova disso vem diretamente da Amazon.

Como é reportado pelo site Techspot, os processadores da AMD estão dominando a lista de CPUs mais vendidas na Amazon norte-americana, tendo o Ryzen 7 2700X, processador de 8 núcleos e 16 threads, e que atualmente é encontrado por US$ 199, sendo o CPU mais vendido no site de comércio eletrônico, seguido pelo Ryzen 5 3600 e Ryzen 7 3700X.

Créditos na imagem – Amazon

Quando expandimos para os 15 processadores mais vendidos na Amazon norte-americana, por exemplo, vemos que apenas três CPUs da Intel aparecem na lista, sendo eles o Intel Core i7-9700K, Core i9-9900K e o Core i5-9600K, com o resto da lista possuindo processadores AMD Ryzen de 2ª e 3ª geração.

Essa grande onda de vendas de processadores Ryzen também é observada nas versões da Amazon do Reino Unido e Alemanha, onde o mesmo Ryzen 7 2700X aparece liderando as vendas de CPUs, com destaque também para o Ryzen 5 3600, com presença constante no top-3. Por parte da Intel, o Core i5-9600K é o processador mais requisitado por aqueles que desejam realizar um upgrade em suas máquinas.

Créditos na imagem – Windows Central

Com isso, essa é mais uma notícia que demonstra o crescimento que a AMD tem tido nesse ano de 2019 no mercado de CPUs. Em julho, por exemplo, foi noticiado que a AMD ultrapassava a Intel em vendas e participação de mercado de processadores na Ásia, mostrando que a briga entre a AMD e Intel está cada vez mais acirrada pela preferência do consumidor.

Fonte: TechPowerUp, Techspot