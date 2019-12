¿Por qué nadie necesita las gafas de realidad aumentada de Magic Leap que debían revolucionar la industria? – RT en Español

La ‘start-up’ estadounidense Magic Leap, que el pasado agosto lanzó las gafas de realidad aumentada Magic Leap One, no solo no logró las cifras de ventas esperadas con el nuevo dispositivo, sino que se ve incapaz de atraer inversiones para futuros dispositivos y está despidiendo a su personal, informó este viernes el portal The Information, citando a exempleados y personas cercanas a la compañía.

Inicialmente, Magic Leap tenía planeado vender un millón de gafas Magic leap One en el primer año, por un precio de 2.300 dólares la unidad. Más tarde, el plan de ventas tuvo que ser reducido a 100.000 unidades al año, y finalmente consiguieron vender solo alrededor de 6.000 dispositivos durante los primeros seis meses después de su salida al mercado.

A esto hay que sumarle que actualmente la empresa no obtiene ganancias y cada mes pierde unos 40 millones de dólares, de acuerdo con las fuentes del medio.

Ahora la compañía está trabajando en un Magic Leap One de segunda generación con conectividad 5G, un campo de visión más amplio y ‘hardware’ más pequeño y liviano con múltiples opciones de color. Sin embargo, según los informes, el proyecto se ve obstaculizado por “restricciones tecnológicas fundamentales”, y no atrae a los inversores, por lo que podrían pasar años antes de que la novedad salga a la venta.

Este cúmulo de circunstancias ha generado que la ‘start-up’ haya iniciado un proceso de despido. No está claro cuántos de los 1.700 trabajadores perdieron su puesto, pero se informa que varios departamentos se vieron afectados.

Otro de los problemas a los que ha tenido que hacer frente Magic Leap es una rotación de personal entre los altos directivos. El director financiero, Scott Henry, y el vicepresidente senior de estrategia creativa, John Gaeta, abandonaron la compañía. Asimismo, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y el expresidente ejecutivo de Qualcomm, Paul Jacobs, dejaron la junta directiva del ‘start-up’.

Según The Information, durante las reuniones con los empleados el director ejecutivo de Magic Leap, Roni Abowitz, habla sobre “tecnologías avanzadas” pero oculta los datos financieros.

¿Por qué fracasó Magic Leap?

Magic Leap, que declara que pretende cambiar por completo la industria tecnológica, trabajó siete años en sus primeras gafas de realidad aumentada, un tiempo durante el cual logró atraer más de 2.600 millones de dólares en inversiones de gigantes como Google, Qualcomm, Andreesseen Horowitz, Alibaba y otros inversores, sin mostrar qué estaba desarrollando exactamente.

El plazo de preencargos para comprar Magic Leap One Creator’s Edition se abrió el 8 de agosto de 2018. Las gafas están destinadas a artistas, directores y desarrolladores, pero los creadores afirman que se trata de un “producto completo para los usuarios”.

Expertos decepcionados

No obstante, varios expertos que tuvieron la posibilidad de probar las gafas no se mostraron muy satisfechos con el dispositivo.

Por ejemplo, mientras que los expertos del portal The Verge señalaron que las Magic Leap One son cómodas, bastante ligeras y que se sujetan bien a la cabeza, los de CNBC se quejaron de que son engorrosas y dan la sensación de estar llevando unas gafas de natación.

Otra queja común es que los objetos virtuales que pueden ser observados con las gafas a menudo eran de mala calidad y se veían superpuestos por los objetos reales. Los especialistas también notaron problemas con el funcionamiento de los hologramas animados, además de que consideraron que el campo de visión es limitado, aunque este problema es general para todas las gafas de realidad aumentada.

Al mismo tiempo, The Verge opina que, pese a que Magic Leap One es “uno de los mejores” dispositivos de realidad aumentada, no parece el aparato revolucionario que prometió la compañía, ya que no se diferencia mucho de, por ejemplo, las Microsoft Hololens, lanzadas hace más de dos años.

Mientras tanto, los expertos de la revista Wired elogiaron la calidad de imagen, además de subrayar que había un efecto de inmersión completo en los juegos y aplicaciones. No obstante, en algún momento el dispositivo no reconoció las manos de un especialista y no respondía, aunque más tarde este problema fue resuelto.

Como resultado, varios expertos coincidieron en que ahora mismo no existe la necesidad de comprar las gafas de Magic Leap.

Competencia

Al mismo tiempo, Magic Leap tiene varios competidores y en los próximos años se intensificará la competencia en la tecnología para la realidad aumentada, ya que numerosas grandes compañías tecnológicas ingresarán a este mercado.

Por ejemplo, Facebook, Apple, Google, Niantic y Qualcomm ya están desarrollando sus gafas de realidad aumentada.

La respuesta de Magic Leap

De acuerdo con The Information, después de la publicación del artículo, el director de ‘marketing’ de Magic Leap, Daniel Diez, se enfureció con los periodistas que lo redactaron y en una reunión calificó la nota de ‘clickbait’.

El comunicado oficial, por su parte, indica que el informe “estaba plagado de imprecisiones y declaraciones engañosas”.

