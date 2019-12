PlayStation 5: wersja deweloperska na zdjęciu – benchmark.pl

Trudno zaprzeczać, że konsole nowej generacji zaczynają wzbudzać coraz większe emocje, a informacji na ich temat szybko przybywa. Tym razem pojawił się naprawdę łakomy kąsek, pierwsze wyraźne zdjęcie prezentujące PlayStation 5.

Pojawiały się już grafiki z wniosków patentowych, na podstawie których można było wyobrażać sobie wygląd nadchodzącej konsoli Sony. Po sieci krążyło nawet zdjęcie, ale jego jakość pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Tym razem nie można narzekać. W sieci pojawiło się wyraźne zdjęcie prezentujące Dev Kit, czyli deweloperską wersję konsoli PlayStation 5.

Chociaż nikt nie przyznaje się do wykonania zdjęcia, wszystko wskazuje na to, że jest ono autentyczne i właśnie tak w tej chwili prezentuje się omawiana konsola. Potwierdzają to bowiem dziennikarze, co do wiarygodności których trudno mieć zastrzeżenia.

yes, this is the PlayStation 5 devkit. The reason it’s large and v-shaped is to make them more easily stackable for devs who are running multiple stress tests. The cooling is optimized to push air out of the sides and center https://t.co/pc3wJw2A6v

— Tom Warren (@tomwarren) November 30, 2019