PlayStation 5 і DualShock 5 показали в усій красі на детальних рендерах — 24 Канал – 24 Канал

У середині листопада Sony подала в патентне бюро Японії документи, з зображеннями консолі та контролера для неї. Італійський графічний дизайнер Джузеппе Спінеллі використав доступні матеріали і створив вражаючі рендери, на яких показана деталізована модель DualShock 5 та PlayStation 5.
Контролер
Цікаво: Sony несподівано додала в ґеймпад PlayStation 4 ще дві кнопки
DualShock 5 нагадує контролер DualShock 4. Посередині знаходиться велика сенсорна панель, прямо під нею ви знайдете кнопку PlayStation і аналогові стіки. D-Pad розташований на звичному місці, як і чотири головні кнопки. Новим є роз’єм USB-C, який розташований на верхній панелі.
Новий контролер консолі PlayStation 5 отримає якісніший динамік і забезпечить тривалий час автономної роботи. Широка світлова панель зникне. Новий геймпад може мати вузьку світлову смужку поверх сенсорної панелі.
Контролер DualShock 5
Рендер контролера можна розглянути з усіх боків
PlayStation 5
На основі даних з патентів та фотографій версії консолі для розробників дизайнер також підготував вкрай деталізований рендер консолі наступного покоління від Sony.
Рендер консолі PlayStation 5
Детальний рендер нової консолі від Sony
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно