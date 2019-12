Paven ber folk legge vekk telefonen – Aftenposten

Hold mobiltelefonene unna middagsbordet. Bruk tiden til å snakke med hverandre i stedet for å surfe og chatte.

Dét var ifølge BBC den klare oppfordringen fra pave Frans til folkemengden som søndag fylte Petersplassen i Roma.

Første søndag etter juledag feires som Den hellige families dag. Jesus, Maria og Josef er gode forbilder, også når det gjelder menneskets forhold til mobiltelefoni, synes pave Frans:

De kunne be sammen og snakke sammen og være til stede i hverandres liv.

Like stille hjemme som på messe

– Vi må begynne å snakke sammen igjen i familiene våre, sa paven, som dog selv er en ivrig bruker av sosiale medier. Bare på Twitter har han 18 millioner følgere.

Mange av pavens gjester vil også gjerne ha en selfie med ham, og paven er ikke så vanskelig å be. Men altså likevel:

– Jeg undres på om dere vet hvordan dere best skal snakke sammen hjemme, sa paven.

– Eller sitter dere, som så mange barn og unge, og taster på mobilen under måltidene?

Paven hadde inntrykk av at det «var like stille som under en messe» i mange hjem, rett og slett fordi folk ikke lenger har det med å snakke sammen.

– Fedre, mødre, barn, barnebarn, brødre og søstre – dette er en sak å ta tak i på den hellige families dag!

Lei av mobiler på strake armer

Det er ikke første gang pave Frans tar tak i problemene med mobilbruk og mobilavhengighet.

«Presten vil gjerne be menigheten løfte sine hjerter under gudstjenesten. Men dere vil ikke høre ham oppfordre til å ta opp mobiltelefonen og ta bilder, det er en uskikk», sa paven under en messe i Roma i 2017.

Det var ikke bare vanlige kirkegjengere, men også prester og biskoper som hadde lagt seg til denne uvanen, sa pave Frans.