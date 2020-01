Oppo, vivo e Xiaomi anunciam disponibilidade global de serviço de transferência local de arquivos – Tudocelular.com

Oppo, vivo e Xiaomi firmaram uma parceria no ano passado para o lançamento de um serviço integrado de transferência de arquivos. Ele não necessita o uso da internet, mas sim dos protocolos de Wi-Fi e Bluetooth.

A Inter-Transfer Alliance Group nasceu em agosto passado com o intuito de criar um produto sólido entre essas gigantes chinesas. O serviço funciona assim: localmente os interessados com aparelhos dessas marcas podem transmitir arquivos em velocidades de 20 MB/s com o emparelhamento rápido via Bluetooth, e então uma conexão Wi-Fi é estabelecida entre os dois aparelhos, e os arquivos transmitidos ponto a ponto.

A técnica não se difere muito do Wi-Fi Direct, mas o incentivo e marketing das companhias ela poderá ganhar um reconhecimento como o AirDrop da Apple possui. A partir de fevereiro as marcas irão acabar com o programa beta da ferramenta, fazendo o lançamento global do serviço.