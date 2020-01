Office 365 : les logiciels bureautiques Microsoft à la carte et sans engagement – Toms Guide

La galaxie des logiciels et des outils

proposés dans les différentes versions de Microsoft Office est devenue au

fil du temps incontournable, à la fois pour les particuliers et pour les

entreprises. Proposée au départ par Microsoft en tant que suite logicielle classique,

nécessitant l’achat d’une licence permanente, l’éditeur a su la faire évoluer

en proposant depuis quelques années une formule à la carte, basée sur un

principe d’abonnement annuel.

Parmi les logiciels bureautiques les plus connus et les plus utilisés de la famille Microsoft Office, on citera notamment le traitement de texte Word, le tableur Excel, le logiciel de messagerie Outlook et l’outil de présentations PowerPoint. Ils sont complétés par des services tels que Skype, le célèbre et très répandu logiciel d’appels téléphoniques et vidéo gratuits via internet et OneDrive, pour le stockage ultra sécurisé de fichiers dans le cloud. Microsoft l’a enrichi il y a peu d’une fonction de coffre-fort numérique, véritable zone protégée pour vos documents sensibles.

Une sécurité renforcée pour OneDrive

Ce coffre-fort numérique

est un dossier spécial de OneDrive qui, pour être ouvert et utilisé, nécessite

l’usage d’une seconde étape de vérification de votre identité (code

confidentiel, code SMS ou e-mail, reconnaissance faciale ou par empreinte

digitale) avant de se verrouiller automatiquement après une période

d’inactivité (20 minutes ou 3 minutes sur application mobile). Ainsi, vos documents

les plus sensibles sont en sécurité.

Rappelons que OneDrive permet de disposer de 1 To de capacité de stockage par personne et d’en synchroniser le contenu sur tous les appareils connectés au compte Office 365. En effet Office 365 peut s’utiliser quand et où vous le souhaitez, depuis un PC, un Mac, un smartphone ou une tablette. Il ne vous reste plus qu’à organiser la sauvegarde automatique de vos données !

Une formule sans engagement

La formule permet, enfin, d’avoir

l’assurance de pouvoir utiliser en permanence les toutes dernières versions des

logiciels et des services qui la composent. Et, cerise sur le gâteau, bien que

cette suite de logiciels et de services nécessite une connexion internet pour

la synchronisation des documents entre différents terminaux (PC, Mac, tablette,

smartphone) via un compte Office 365 et OneDrive, les outils bureautiques

peuvent être utilisés hors connexion, même si l’appareil utilisé n’est pas

relié à internet.

Mais plutôt que de parler d’Office

365, il serait plus juste de parler « des » Office 365 car plusieurs

versions coexistent, pensées et conçues pour les besoins souvent très

différents des utilisateurs particuliers ou ceux des professionnels.

Pour les particuliers, Microsoft propose Office

365 Personnel et Office 365 Famille. Les petites entreprises étant

plus particulièrement concernées par Office 365 Business Premium.

Voici, dans le détail, ce que vous

proposent ces trois suites de logiciels et de services bureautiques.

Office 365 Personnel

A la base de l’offre proposée par

Microsoft, Office 365 Personnel permet à une personne de disposer des versions

2019 des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook

et des mises à jour (mensuelles) qui seront déployées pendant toute la

durée de l’abonnement. Office 365 Personnel peut être installé et utilisé simultanément

l’ensemble de vos appareils (PC, tablette, smartphone) évoluant dans des

environnements différents (Windows, Mac OS, iOS, Android). S’ajoutent à cela un espace de stockage de 1

To (téraoctets) sur OneDrive pour stocker dans le cloud, synchroniser en

toute sécurité et accéder depuis n’importe où à tous ses documents bureautiques

ou multimédias (photos, vidéos, musique …). Le logiciel de téléphonie

audio/vidéo Skype est quant à lui accompagné de 60 minutes d’appels

gratuits par mois.

Le prix de l’abonnement à cette formule très économique est de 69

euros par an (5,75 € par mois).

Office 365 Famille

La formule Office 365 Famille

s’adresse, comme son nom l’indique, aux familles au sens large et, plus

globalement, aux groupes d’utilisateurs particuliers. Elle regroupe les

logiciels et services de base inclus dans la formule Personnel (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,

Publisher, Access, OneDrive et Skype) à la puissance 6 car c’est le nombre de

personnes simultanées qui pourront en profiter, sur un nombre illimité d’appareils

(PC, Mac, smartphone, tablettes) qu’ils soient sous Windows, MacOS, Android ou

iOS.

Ces 6 utilisateurs bénéficiant également de 1 To d’espace de

stockage cloud chacun et de 60 minutes d’appels Skype chacun par mois, vers des

téléphones fixes ou mobiles. Cette formule est également très économique,

compte tenu du nombre d’utilisateurs concernés. Elle est proposée pour le prix

d’un abonnement de 99 euros par an (ou 1,37 € par utilisateur et par mois).

Office 365 Business Premium

Cette dernière formule s’adresse quant à elle aux utilisateurs professionnels qui ont besoin en plus des logiciels et des services Office 365 de base, d’un ensemble d’outils supplémentaires pour le travail en équipe, pour des entreprises allant jusqu’à 300 utilisateurs potentiels. Office 365 Business Premium est pour cela enrichi d’un service d’hébergement de messagerie Exchange – avec une adresse de domaine personnalisée et boites aux lettres mail de 50 Go par utilisateur – de la plateforme de travail collaboratif Microsoft Teams et de la suite logicielle SharePoint (gestion de contenus, GED, forums, formulaires, etc.).

Les utilisateurs disposent, comme

dans les autres formules, d’un espace de stockage cloud de 1 To. En plus

l’abonnement est valable sur tous les appareils (5 PC + 5 Smartphones + 5

tablettes) et permet de bénéficier d’un support technique 7/7 et 24/24. Le prix

de l’abonnement annuel pour un utilisateur est de 149 euros par mois.

Profitez

d’un remboursement de 20 €

Pour tous ceux qui hésitent encore, il peut être utile de préciser que Microsoft et la FNAC proposent en ce moment, et jusqu’au 31 mars 2020, une offre de remboursement de 20 euros sur toutes les versions d’Office 365 que nous venons de citer. Cette promotion est valable pour l’achat simultané d’Office et d’un ordinateur (PC ou Mac) ou d’une tablette (Android ou IOS d’Apple).

Pour en profiter, voici la marche à suivre. Il est impératif que votre exemplaire d’Office 365 ait été acheté simultanément avec l’ordinateur ou la tablette et que les deux produits apparaissent sur le même justificatif d’achat. Il vous suffit ensuite, dans les 28 jours qui suivent l’achat, de remplir le formulaire en ligne de demande de remboursement afin de recevoir, peu de temps après, le remboursement de 20 €, directement sur votre compte bancaire.

Cet article est une publication sponsorisée par Fnac-Darty.