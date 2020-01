O Xiaomi Mi Mix 3 já começou a receber a MIUI 11 com o Android 10 – Pplware

O Xiaomi Mi Mix 3 foi um dos smartphones mais alternativos de 2019. Para além de ter especificações muito interessantes, tem também uma câmara extraordinária com uma forma diferente de todas as que estão no mercado.

Lançado com a MIUI 10, baseada na versão anterior do Android, todos esperavam que fosse atualizado rapidamente. Essas boas notícias chegam agora, com a MIUI 11 a estar pronta para ser instalada neste extraordinário smartphone.