O pár rokov vám stratené kľúče pomôže nájsť vás osobný robot. A ani za svet neprezradí, čo robíte doma – touchIT

Samsung na úvodnej prezentácii na výstave CES predstavil víziu budúcnosti. Vo futuristickom dome budú podľa Samsungu roboti, ktorí vás sledujú, predvídajú vaše potreby a slúžia ako užitoční pomocníci. No, či to bude aj na Slovensku, to nevieme, ale v domácom americkom prostredí to návštevníkov výstavy CES rozhodne zaujalo.

V jednej z najväčších prednáškových miestností na svete v hoteli Palazzo sledovali robota v podobe žltej tenisovej loptičky. Volá sa Ballie a neskôr sme ho videli aj v iných farbách na výstavnom stánku Samsungu. Tento robot obsahuje pokročilé funkcie umelej inteligencie, ďalej kameru a rozhranie, ktoré mu umožňuje pohybovať sa po celom dome. Úloha Ballieho je zabávať obyvateľov domu, sledovať ich na diaľku cez fotoaparát a plniť ich požiadavky. Spomenie si, kde ste zabudli kľúče, poradí pri výbere receptu na obed a pripomenie vám, aby ste si zobrali dáždnik, ak plánujete ísť na prechádzku.

Samsung uvádza tento produkt práve v čase, keď sa o robotických pomocníkov zaujímajú aj ďalší velikáni ako je Facebook, Google a Amazon. Ako sme sa dozvedeli, podstatné je, aby Ballie dokázal takpoviedac udržať to, čo sa doma stane – presne podľa hesla, čo sa stane vo Vegas, to vo Vegas aj zostane.

Hyun-Suk Kim, prezident a CEO Samsung pre oblasť spotrebnej elektroniky k tomu doslovne povedal: „Chceme umelú inteligenciu, ktorej budete naplno veriť.„. Bez vášho súhlasu Ballie nebude môcť zdieľa nazbierané údaje so Samsungom ani s tretími firmami. To v minulosti nebolo zvykom a to hlavne u iných technologických firiem.

Videli sme ďalej aj produkt pod názvom Bot Chef s robotickými ramenami, ktorý dokáže pripraviť jedlo. Zatiaľ sme ale nepočuli žiadny konkrétny časový plán na uvedenie týchto produktov do praxe, podobne nie je známa ani cena Ballieho alebo Bot Chefa.

Aj v obývacej izbe spoločnosť Samsung predviedla zaujímavé ukážky novej platformy GEMS, ktorá pomocou okuliarov s rozšírenou realitou poskytuje možnosť cvičiť s virtuálnym trénerom.

Okrem tohto sme však v prezentácii Samsungu videli obrovský televízor microLED s uhlopriečkou až do 292 palcov. Samsung ho označuje ako zatiaľ najväčší na svete a je to modulárny televízor, ktorého presný tvar môžete v tomto prípade prispôsobovať. Len pripomeňme, že na Slovensku sa najviac predáva televízor s uhlopriečkou 55 až 65 palcov a svetový trend je momentálne televízor s uhlopriečkou od 70 do 80 palcov. Televízor s uhlopriečkou 292 palcov by sa ťažko zmestil do väčšiny domácností. Toto však bola demonštrácia tohto, kam je možné s televízormi až zájsť. Jednoducho Samsung týmto potvrdil, že v oblasti televízorov je stále lídrom a chce ním zostať. Na druhú stranu, je tu rad firiem z Číny, ktoré prichádzajú so zaujímavými televízormi za zaujímavú cenu. Na CESe to boli konkrétne firmy Hinse a TCL.

