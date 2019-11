Novo preço louco! Redmi Note 8T por apenas 154 Euros! – Leak

O Xiaomi Redmi Note 8T é um grande exemplo de um smartphone com uma excelente relação qualidade/preço. É que por 154 Euros levamos para casa um dispositivo com um ecrã de 6.3 polegadas FHD+, 4GB de memória e uma configuração de câmera quádrupla. De facto parece inacreditável!

O Redmi Note 8T por 154 Euros está disponível para compra -> aqui. Tem de utilizar o cupão especial 42CXFB21 para ter acesso a este preço.

De facto, um ecrã de 6.3 polegadas com resolução de 2340×1080 pixéis num dispositivo de 154 Euros é uma excelente notícia. As partes frontal e traseira estão protegidas por vidro Gorilla Glass 5. A isto junta-se um chipset Qualcomm Snapdragon 665.

O Snapdragon 665 é um chipset octa-core de 11nm. É constituído por oito núcleos Kryo 260 num arranjo de 4 + 4. Operam a 2.0GHz. Entretanto a inteligência artificial presente neste chipset funciona com o processador de imagem digital Hexagon 686 DSP e com o Qualcomm Spectra 165. A ideia é garantir melhor capacidade fotográfica em condições de luz reduzida. Por outro lado, a inteligência artificial também garante melhor segurança ao nível do desbloqueio facial.

Conforme referimos no início este dispositivo tem 4GB de memória e 64GB de capacidade de armazenamento.´

No caso das câmeras temos uma configuração de câmera quádrupla na parte traseira. O sensor principal é de 48 megapixéis, o que é muito bom para um dispositivo com este preço. Depois temos outro com 8 megapixéis. Por fim temos dois sensores com dois megapixéis cada. Já na parte frontal está a habitual câmera para selfies. Ao nível das especificações tem 13 megapixéis.

No caso da bateria ela tem 4000 mAh, com uma característica muito interessante. É que suporta carga rápida a 18W.

Entretanto, o sistema operativo Android 9 Pie baseado no MIUI 10 é executado no dispositivo. Posteriormente será atualizado para o Android 10.

Ou seja, características de um excelente gama média por um preço baixo que tem entregra grátis para Portugal e para alguns países. Adquirir é muito simples.

