Norsk Google-sjef slutter etter 14,5 år – E24

Jan Grønbech har sittet som Google Norge-sjef i 14,5 år. Det er lenger enn noen annen landssjef i Google, skriver Digi.no.

I en melding til på Linkedin skriver han at tiden har kommet til å slutte i jobben som Norge-sjef etter 58 kvartaler med vekst.

– Jeg er stolt og ydmyk over å være den landssjefen som har sittet lengst i verden. Selv om det også kan være en grunn til feiring, så kommer man til et punkt der det føles riktig med en forandring, og for meg er det nå, skriver Grønbech.

Det er ikke kjent hvem som tar over etter Grønbech.

Tidligere denne uken ble det kjent at gründerne av Google, Larry Page og Sergey Brin, også har valgt å gå av. De har hatt stillingene som konsernsjef og president i morselskapet Alphabet.

– Vi vil aldri være dem som holder på lederstillinger når vi tror det er noen som kan gjøre det bedre, skrev Page og Brin i et brev til Aksjonærene.

