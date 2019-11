Netflix explica por qué dejará de funcionar en televisores antiguos – Hipertextual

Respecto a Vizio, los televisores que dejarán de ser compatibles a partir del 2 de diciembre boy aquellos vendidos entre 2012 y 2014 que utilizan Vizio Internet Apps (VIA). Para seguir disfrutando Netflix, la empresa sugiere adquirir un modelo más reciente con el sistema VIA Plus. En caso de encontrarse en el grupo afectado, la opción más asequible sería comprar un Chromecast. Netflix también es compatible con consolas de videojuegos de la generación actual y anterior (Xbox 360, PS3), así como decodificadores de cable television.

Samsung no ofreció detalles concretos y se limitó a decir que esta situación afecta a los televisores vendidos en 2010 y 2011 en Estados Unidos y Canadá. Esto último no es del todo cierto, ya que algunos modelos afectados de la serie C y D también se distribuyeron en México