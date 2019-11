Nå trenger du ikke lenger en tredjepartsapp for å gjøre dette med Chromecast – ITavisen – ITavisen.no

Nå kan du strømme medieinnhold direkte fra “Files”-appen.

Google har akkurat lansert Chromecast-støtte i “Files”-appen sin. Denne støtten ble først introdusert for betatestere i september, men er nå rullet ut til alle og enhver.

Det betyr at brukere kan “caste” lokale filer til Chromecast og andre enheter som støtter casting.

Offisiell løsning

Funksjonen fungerer med både lyd, video og bilder som er lagret på brukerens smarttelefon eller nettbrett.

Nå skal det sies at strømming av lokale filer ikke har vært helt umulig i fortiden. Male har kunnet bruke tredjepartsapper, for eksempel ES File Explorer, for å gjøre det samme.

Men den offisielle løsningen fra Google har latt vente på seg.

Nå dukker det opp et ikon

Med den nye “Files”-oppdateringen kan du på en enkel måte finne innhold som kan strømmes til Chromecast-enheten din. Når du navigerer deg til en mappe som består av et støttet medieformat, vil et lite “cast”-ikon dukke opp i appen. Fra myen som dukker opp når du trykker på knappen, kan du enkelt velge enheten du vil strømme innholdet til.

Du kan oppdatere “Files”-appen selv fra Google Play Store.

Kilde: