MSI Alpha 15 Resmi Meluncur, Laptop Gaming Terjangkau – Hitekno.com – hitekno.com

Laptop gaming MSI Alpha 15. (MSI)

Hitekno.com – Mencari laptop gaming dengan harga terjangkau? Kini resmi meluncur MSI Alpha 15 ke Indonesia. Berapa harga MSI Alpha 15 ini di Tanah Air?





MSI melakukan peluncuran laptop gaming terjangkau mereka ini di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Laptop MSI Alpha 15 resmi dikenalkan untuk para gamer di Indonesia.





Tampil mencolok karena memiliki logo berbeda dari laptop MSI sebelumnya, Alpha 15 hadir dengan logo baru berdesain thunderbird berwarna hijau.





Laptop MSI Alpha 15 sendiri hadir dengan dua model laptop, yakni Alpha 15 A3DD dan Alpha 15 A3DC. Otak keduanya bersumber dari prosesor AMD Ryzen 7 3750H.





Diklaim, MSI Alpha 15 merupakan laptop pertama dengan prosesor AMD Ryzen yang dibuat menggunakan teknologi fabrikasi teknologi 7 nanometer sehingga menawarkan performa yang ciamik.





Peluncuran MSI Alpha 15 di Jakarta, Selasa (10/12/2019). [Suara.com/Tivan Rahmat]





“Sebagai kolaborasi MSI dengan AMD, Alpha 15 merupakan laptop pertama di dunia yang telah mengimplementasikan teknologi 7 nanometer” kata Ralph Wang selaku MSI Indonesia Notebook Sales and Marketing Director.





Selain itu, MSI juga menyebut bahwa kartu pengolah grafis (GPU) yang terpasang pada Alpha 15, yaitu AMD Radeon RX 5500M dan AMD Radeon RX 5300M, memiliki performa sebanding dengan GeForce GTX 1650 buatan Nvidia yang harganya lebih mahal.





Bahkan, Wang menjelaskan bahwa Laptop MSI Alpha 15 mampu menjalankan berbagai macam game berat, mulai dari Borderlands, Devil May Cry, hingga Farcry 5 dengan pengaturan grafis 60 frame per second.





Sedangkan untuk layarnya, MSI Alpha 15 punya ukuran 15,6 inci (1.920 x 1.080 piksel) dan sudah mendukung refresh rate hingga 144 Hz. Bingkai laptop gaming dibuat tipis mungkin karena hanya memiliki ketebalan 5 mm.





Untuk pasar Indonesia, harga MSI Alpha 15 A3DD dibanderol Rp 15,5 juta, sedangkan harga MSI Alpha A15 A3DC dijual seharga Rp 14 jutaan.





Perbedaan kedua, laptop gaming terjangkau ini sendiri terletak pada bagian keyboard. Alpha 15 A3DD menggunakan backlighting RGB per tombol.





Sementara itu, laptop MSI Alpha A15 A3DC mengandalkan single backlight berwarna merah.





Itulah laptop gaming terjangkau, MSI Alpha 15 yang telah resmi meluncur di Indonesia. Dengan harga MSI Alpha A15 yang lebih terjangkau, kamu mendapatkan spesifikasi yang mantap! (Suara.com/ Tivan Rahmat).