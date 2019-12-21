Motorola Razr 2019 çıkış tarihi ertelendi – ShiftDelete.Net – ShiftDelete.Net

Çıkış tarihinin ertelenmesi katlanabilir telefonlar için bir gelenek haline geldi gibi görünüyor. Galaxy Fold ve Mate X’in tasarımsal sorunlar nedeniyle aylarca ertelenmesinin ardından şimdi Motorola Razr 2019 çıkış tarihi ertelendi.

Geçtiğimiz ay tanıtılan ve Motorola’nın RAZR efsanesini yıllar sonra tekrar kullanıcılar ile buluşturan telefon kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. RAZR 2019’u rakiplerinden ayıran en önemli özellik dikey şekilde katlanan ekran.

Motorola Razr 2019 çıkış tarihi ertelendi

Motorola tarafından yapılan açıklama ile cihazın çıkışının ertelendiği duyuruldu. Cihazın tüketicilerin oldukça yoğun ilgisine maruz kaldığını belirten marka stok sorunu yaşamamak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Normal şartlarda ön siparişler önümüzdeki günlerde açılacak ve cihaz 9 Ocak tarihinde cihaz kullanıcılar ile buluşacaktı. Bu erteleme sonrasında 2020 öncesinde cihaza sahip olmak pek mümkün görünmüyor.

RAZR 2019’un özelliklerini hatırlayacak olursak: Cihazın 6.2 inç büyüklüğündeki katlanabilir OLED ekranı 876 x 2142 piksel çözünürlük sunuyor. 2.7 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 600 x 800 piksel çözünürlük sunuyor.

10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 710’dan güç alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip.