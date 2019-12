Microsoft har pusset opp Windows-logoen og over 100 ikoner – ITavisen.no

Basert på «Fluent Design»-prinsippene.

Microsoft har allerede pusset opp Office-ikonene, men selskapet stopper ikke der.

100 Windows-ikoner har nå blitt pusset opp. De har fått nye farger og utføringer og står nå i stil med Fluent Design-prinsippene. Microsoft har selv beskrevet arbeidet i et innlegg på Medium.

«Med den nyeste bølgen av designendringer for ikoner møtte vi på to store kreative utfordringer», forklarer visepresident for design og forskning i Microsoft, Jon Friedman.

«Vi måtte signalisere innovasjon og endring samtidig som at kundene skal kjenne seg igjen. Vi måtte også utvikle et fleksibelt og åpent designsystem for å dekke et bredt spekter av kontekster, samtidig som at vi må være sann mot Microsoft».

Ny Windows-logo

De fleste ikonene har fått små designendringer. Forskjellen illustreres best når ikonene vises ved siden av hverandre. Det er nå et mer sammenhengende designprinsipp på tvers av alle produktkategorier.

Windows-logoen er også pusset opp, uten at det er snakk om en dramatisk endring. Logoen har nå fått litt mer avrundede hjørner og nye farger.

Kilde:

Microsoft