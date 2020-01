Microsoft будет разбираться с проблемами Проводника ещё не один день – 3DNews

Ноябрьское обновление Windows 10 было довольно мелким и принесло лишь некоторые исправления ошибок, а также улучшение производительности. Однако оно же внесло несколько багов в Проводник и в целом ухудшило его работу. Речь идёт о проблеме с контекстным меню. При попытке кликнуть на строке поиска правой кнопкой в неё нельзя вставить данные из буфера обмена. Microsoft вскоре после выпуска обновления добавила исправление, но лишь в сборки для инсайдеров, конкретно в 20H1 Build 19536. Теперь же стало известно, что корпорация всерьёз начнёт заниматься этим вопросом после праздников. То есть потребуется ещё несколько дней на развёртывания обновления. И это не считая собственно разработки и тестирования. В своё время Брендон Леблан (Brandon LeBlanc) заявил, что проблема Проводника не является приоритетной, а также отметил, что ею займутся только после окончания каникул. Пока неясно, когда исправления будут выпущены для конечных устройств, но можно ожидать, что они станут доступны в конце января. Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

“)+”

“+””+”