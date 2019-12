L’iPhone 11 Pro se fait écraser par le Note 10+, le S10 et le OnePlus 7T Pro dans ce blind test photo – Phonandroid

L’iPhone 11 Pro est la surprise du dernier blind test photo du YouTubeur star MKBHD. Face à 15 autres smartphones, l’iPhone 11 Pro a été éliminé dès le premier round par le OnePlus 7T Pro, lui même battu par le S10, puis le Galaxy Note 10+ de Samsung. Le résultat, basé sur des photos prises dans des conditions identiques et le vote des internautes, est truffé de surprises.

MKBHD avait déjà réalisé le même test en 2018, et les résultats l’ont tellement surpris qu’il a décidé de réaliser à nouveau le même blind test en 2019. Cette année, le youtubeur testait pas moins de 16 smartphones : le OnePlus 7T, l’Asus ZenFone 6, le Huawei Mate 30 Pro, l’Asus ROG Phone 2, le Samsung Note 10+, le Royole FlexPai, le Google Pixel 3a, le LG G8X, le Samsung Galaxy S10e, le Xiaomi Mi Note 10, l’iPhone 11 Pro, le OnePlus 7T Pro, le Google Pixel 4, le Sony Xperia 1, le Huawei P30 Pro, et le Redmi K20 Pro. Soit une belle variété de smartphones très récents.

Marques Brownlee a ensuite demandé à un assistant de prendre les mêmes photos dans les mêmes conditions avec tous ces smartphones, et a demandé aux internautes de voter pour leur photo préférée, sans leur dire à quel smartphone correspondait chaque photo. Les 16 smartphones étaient donc mis en compétition avec un autre modèle de smartphone aléatoire. Le gagnant de ce duel, était donc en compétition avec le gagnant d’un autre duel, de sorte qu’au 3e round il ne reste plus que deux smartphones.

Le résultat ? Oubliez le classement DxOMark – vous risquez en effet d’avoir pas mal de surprises ! La première d’entre-elles c’est l’iPhone 11 Pro. On a dit cette année qu’Apple revenait dans le jeu de la photo. Et pourtant… le smartphone cède dès le premier round face au OnePlus 7T Pro, vendu deux fois moins cher que l’iPhone 11 Pro. Mais attendez, ce n’est pas terminé : les photos de l’Asus Zenfone 6 explosent celles du OnePlus 7T classique au premier round. Sans surprise le Mate 30 Pro passe au second round face à l’Asus ROG Phone 2. Le Note 10+ l’emporte sur le Royole Flexpai. Le Google Pixel 3a s’en tire bien face au LG G8X.

Le Galaxy S10e passe au round suivant face au Xiaomi Mi Note 10. Tout comme le Google Pixel 4 face au Xperia 1, et le Redmi K20 Pro face au Huawei P30 Pro (oui oui !). Les gagnants du second round sont le Mate 30 qui se retrouve contre le Note 10+. Et le S10e qui est face au au Pixel 4. A la fin, le duel ultime a lieu entre le Note 10+ et le Galaxy S10e (et ce sont les photos du Note 10+ qui l’emportent). Bien sûr ce blind test est imparfait. D’abord parce qu’en fonction du tirage au sort initial, le résultat final peut s’en trouver sensiblement modifié.

Ensuite parce que les photos étaient partagées sur twitter qui compresse les photos (au demeurant toutes de la même manière). Mais cela a tout de même le désavantage d’empêcher des comparaisons au niveau du pixel (sachant que l’iPhone 11 Pro par exemple est particulièrement bon sur ce point). Néanmoins, on aime beaucoup les surprises de ce blind test, car elles montrent à quel point l’appréciation de la qualité photo est subjective, et que cela vaut le coup de bien tester les smartphones – et leurs photos – soi même avant de prendre une décision d’achat. Que pensez-vous des résultats de ce blind test ? Partagez votre avis dans les commentaires !