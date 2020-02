Linux Mint Debian Edition 4 Beta já está disponível para download – SempreUpdate

O lançamento final do próximo sistema operacional LMDE (Linux Mint Debian Edition) 4 está chegando, pois a equipe do Linux Mint lançou agora a versão beta para testes públicos. Anunciado no final de janeiro, o Linux Mint Debian Edition 4 “Debbie” é baseado na série de sistemas operacionais Debian GNU/Linux 10 “Buster” e será lançado antes do Linux Mint 20.

Trata-se principalmente uma mídia de instalação atualizada para aqueles que desejam implantar o sistema operacional LMDE mais recente em novos computadores sem precisar baixar centenas de atualizações após a instalação.

Novos recursos do Linux Mint Debian Edition 4 Beta já está disponível para download

Os novos recursos do Linux Mint Debian Edition 4 podem ser vistos desde a inicialização, pois esta versão inclui uma nova opção de inicialização que permite que os usuários acessem o sistema com suporte imediato para placas gráficas da Nvidia. Sim, isso mesmo, os drivers gráficos da Nvidia proprietários agora estão pré-carregados na imagem ISO.

As versões anteriores do LMDE usavam o driver Nouveau de código aberto para as GPUs da Nvidia. No entanto, não funcionavam bem com determinados chipsets. Portanto, os usuários acabavam sem uma exibição gráfica. Agora, eles também poderão inicializar o LMDE 4 no modo de compatibilidade, que deve funcionar com a maioria dos chipsets gráficos.

Instalador atualizado

Além disso, o instalador gráfico foi atualizado no Linux Mint Debian Edition 4 para fazer com que a apresentação de slides pareça com o instalador do Ubiquity do Ubuntu no Linux Mint. Da mesma forma, foi adicionada a capacidade de criptografar o diretório inicial e também suporte aos sub-módulos Btrfs.

Obviamente, o LMDE 4 também vem com todos os benefícios da versão Linux Trint 19.3 “Tricia”, incluindo:

o ambiente de desktop Cinnamon 4.4.8 mais recente;

mais recente; ícones de status do XApp;

configurações de linguagem ;

; suporte aprimorado ao HiDPI ;

; novos menus de inicialização ;

; e vários aplicativos novos, como Reparo de inicialização, Celulóide, Desenho, Gnote e HDT.

Não está claro quando a versão final do LMDE 4 estará disponível para o público em geral. Porém, você pode testar uma versão beta agora mesmo baixando as imagens ISO de 32 ou 64 bits dos espelhos de download oficiais.