LG V50 ThinQ Dual Screen – az 5G ára – Mobilarena

Az LG dupla kijelzőt biztosító kiegészítővel szerelt modelljei közül a V50 ThinQ volt az első, így kisebb technikai és formatervi eltérések akadnak a G8X-hez képest, ami javarészt a V50-re nézve kedvező. Leszámítva a másodlagos kijelzőből még hiányzó, külső monokróm értesítés-megjelenítőt. Annak azért bőven van értelme, cserébe a V50-be jutott egy RGB értesítő LED, hogy összecsukva is világos legyen, ha történt valami érdeklődésre számot tartó dolog.



A hardver egyébként ugyanaz, de a V50 mindössze 18 wattos Quick Charge 3.0 gyorstöltést tud felmutatni a vezetékmentes 10 wattos opció és a töltésmegosztás mellett, de három hátlapi kamerát, amelyek közül a főkamera és a kétszeres optikai zoomot biztosító telés egység is rendelkezik optikai képstabilizálással. A G8X elég látványos extrém stabilizálását is tudja, az OIS-nek ilyenkor giroszenzor alapú elektronikai stabi is besegít, az előlapon pedig két szelfiegység, egy normál és egy széleslátószögű kapott helyet.



Az ujjlenyomat-olvasó viszont nem a kijelzőben van, hanem hátra, a szokott helyre szerkesztették, ami a G8X integrált szenzorának képességeit ismerve pont nem hátrány. Tokban persze ritka kényelmetlen, szinte tökéletesen illeszkedik a hátlap síkjába, amitől nehéz vakon kitapintani, de akkor ott van a kitűnően működő, arc alapú feloldás, ami teljesen érthetetlen módon hiányzik a G8X-ből. Szoftveresen viszont egy korábbi, de szintén Android 9 alapú UI-t kapunk, ami néha még kissé esetlennek tűnik a G8X kiforrottabb megoldásaihoz képest.



A G8X esetében még kérdés, hogy a szolgáltatók és a viszonteladók a másodlagos kijelzőt magába foglaló tokkal együtt kínálják (valószínűleg igen), vagy külön megvásárolható kiegészítőként. Az LG V50 ThinQ viszont már elérhető a szolgáltatóknál is, tokkal, vonóval. Nyilván mi is így kaptuk a pakkot a vékonyabb, LG Dual Screen feliratú dobozkában a másodlagos kijelzővel, a nagyobban pedig a készülékkel, a szokásos törölgető alkalmatossággal és alant a tartozékokkal: QC 3.0 hálózati gyorstöltőfej, Type-C kábel és vezérlőgombos, mikrofonos, harisnyázott kábellel szerelt, 3,5 milliméteres jackben végződő sztereó headsettel, három pár gumiharanggal.

