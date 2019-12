Lenovo, smartphone gaming in arrivo? – HDblog

L’ account non fa mistero di volersi occupare di smartphone gaming , ma non conferma espressamente il lancio di un terminale Legion destinato a collocarsi in tale segmento. Per il momento il contenuto dei post di concentra su alcuni video gameplay tratti da King of Glory e PUBG Mobile, senza fornire anticipazioni sull’eventuale terminale.

Lenovo potrebbe decidere di entrare nel settore degli smartphone dedicati ai videogiocatori : la notizia non è ancora del tutto confermata, ma la recente attivazione di un nuovo account Weibo ufficiale del produttore alimenta tale ipotesi. Si tratta in particolar modo di quello dedicato al marchio Legion , che identifica i PC e le periferiche da gioco di Lenovo.

L’ipotesi è comunque verosimile: Lenovo non sarebbe la prima azienda produttrice di PC e periferiche gaming che prova ad esplorare una nicchia del mercato smartphone rivolgendosi agli appassionati di vidoegiochi. Basti pensare a Razer che ha rilanciato il settore presentando il primo Razer Phone o ad ASUS che con ROG Phone 2 ha creato il paradigma del dispositivo destinato a chi ama coltivare la propria passione per il gaming anche in mobilità.

Purtroppo gli indizi sul progetto ricavabili da fonti ufficiali terminano per il momento qui. L’altro piccolo dettaglio al riguardo era contenuto nel post con il quale l’account Weibo ufficiale di Lenovo ha salutato l’estate scorsa l’arrivo della piattaforma Snapdragon 855 Plus, in quel periodo scelta da diversi produttori di smartphone gaming come la soluzione ideale per i propri terminali – il primo ad utilizzarla è stato proprio ASUS con il ROG Phone 2.

Gli smartphone da gioco restano un prodotto di nicchia, ma rappresentano al tempo stesso un tentativo di rilanciare le vendite dei modelli di fascia alta nei mercati maturi, in cui è sempre più difficile offrire ai consumatori nuovi stimoli per cambiare il terminale. Il tempo dirà se anche Lenovo sarà della partita.