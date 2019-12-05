iPhone 11 Pro стежить за користувачами попри заборону – iTechua – новини, гаджети, технології

Смартфон iPhone 11 Pro постійно збирає і передає дані про місцеперебування, навіть коли користувач відключив відповідні сервіси в налаштуваннях. Про цю проблему розповів фахівець з безпеки Брайан Кребс (Brian Krebs) у своєму блозі KrebsOnSecurity.

Політика конфіденційності Apple щодо служб геолокації і GPS на iPhone говорить наступне:

iPhone буде періодично відправляти в Apple геолокацію прилеглих точок доступу Wi-Fi і стільникових веж (якщо це технічно здійснимо пристроєм). Геодані, які передаються в анонімній формі і захищені шифруванням, будуть внесені в краудсорсингову базу даних координат точок доступу Wi-Fi та стільникових веж».

Це стосується випадків, коли користувач включив служби геолокації. Кребс виявив, що iPhone 11 Pro, і можливо iPhone 11, періодично запитує дані GPS, незважаючи на вимкнені в налаштуваннях всі геолокаційні служби, в тому числі й в додатках.

На думку Кребса, вразливість в безпеці присутня або на самих iPhone Pro або в новій ОС iOS 13, а може і в обох. Він зняв ролик, що показує вразливість. Спеціаліст зв’язався з Apple з приводу потенційної діри в безпеці ще 13 листопада.