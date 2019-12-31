İkinci El Telefonlar, Hem Alıcıyı Hem de Satıcıyı Riske Atıyor – Webtekno

Akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar, çeşitli sebepler yüzünden ikinci el telefon pazarına yöneliyorlar. İkinci el telefon seçeneği fazlasıyla kullanılıyor olsa da bu alışverişler içerisinde fazlasıyla güvenlik problemi barındırıyor.

Akıllı telefonlar, gelişen teknoloji ile birlikte içerisinde daha çok yenilikle piyasaya sürülüyor ve dolayısıyla bu cihazların fiyatları da yükselişe geçiyor. Fiyatların bu kadar yüksek olması nedeniyle akıllı telefon satın almak isteyen kişiler, ikinci el telefon pazarına yöneliyorlar. İkinci el telefon pazarından daha uygun fiyatlara akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar, farkında olmadan kendilerini büyük bir riske atıyorlar.

İkinci el telefon pazarında satılan akıllı telefonlar, müşteriler her ne kadar fark etmiyor olsalar da içerisinde kötü amaçlı yazılımlar barındırabiliyor. İkinci el telefon satın aldığınızda böyle bir yazılım telefonun içerisinde gizli bir yerde yüklü ise telefonunuzda yaptığınız her işlem, telefonu size satan kişi tarafından takip edilebiliyor. Hatta çok daha ileri seviyede yazılmış yazılımlar, cihazınızın kamerasını da ele geçirerek özel hayatınızı da riske atabiliyor.

Telefonu satan kişi de risk altında:

İkinci el pazarındaki telefonlar, özel hayatı riske atması bir yana telefonu satan kişiyi de riskli bir durumun içine sürüklüyor. Telefonda kötü amaçlı bir yazılım yoksa bile telefonu satan kişi, cihazın içerisinde kişisel verilerini unutabiliyor. Böyle bir durumda akıllı telefonu satın alan kişi pek de iyi niyetli biri değilse bu tür kişisel bilgileri kullanarak telefonun önceki sahibini mağdur edebiliyor.

Hertfordshire Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada eBay üzerinden 100 adet ikinci el akıllı telefon satın alındı. Araştırma kapsamında 2018 yılının ocak ve haziran ayları arasında satın alınan 100 adet ikinci el telefonun %17’si, önceki sahibinin kişisel verilerini içeriyordu. Bu oran, satın alınan her 6 telefondan birinin özel e-postalar, mahrem fotoğraflar, kişi listesi, mesajlar, belgeler, banka hesabı detayları ve internet arama geçmişi gibi kişisel veriler içerdiğini ortaya çıkarıyor.

Bu tür bilgiler şantaj, kimlik dolandırıcılığı veya tehdit ve taciz gibi durumlarda kullanılmaya çok uygun veriler ve dolayısıyla bunların başkasının eline geçmesi çok büyük problemler çıkarabilir. Dolayısıyla ikinci el pazarından bir telefon satın alacaksanız içerisinde kötü amaçlı yazılımlar olmadığına emin olmak için telefonu sıfırlamayı ve fabrika ayarlarına geri döndürmeyi unutmayın. Bu şekilde silinemeyecek virüsler için de güvenmediğiniz kişilerle alışveriş yapmayın. Telefonunuzu satacaksanız da içerisinde hiçbir şekilde kişisel verilerinizi bırakmadığınızdan emin olun zira aksi takdirde büyük problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.