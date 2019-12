Huawei, Apple, Honor & Co.: Echte Last-Minute-Schnäppchen bei Media Markt & Saturn – inside digital

Die Aktionen der beiden Elektronikmarken gibt es fast an jedem Wochenende. Doch dieses Wochenende sind sie besonders interessant, wenn du dir selber oder deinen Lieben noch ein neues Smartphone unter den Weihnachtsbaum legen möchtest. Denn nahezu kein Versandhändler garantiert jetzt noch eine rechtzeitige Lieferung zu Weihnachten – auch Media Markt und Saturn nicht.

Aufgrund des engen Filialnetzes der beiden Ketten hast du aber die Möglichkeit, dein Wunschhandy online zu bestellen und dann am Abholschalter abzuholen. Damit umgehst du auch die lange Warteschlange an der Kasse. In vielen Städten ist heute übrigens verkaufsoffener Sonntag – mit Glück kannst du das Handy bei einer Online-Vorbestellung also schon heute in den Händen halten.

Du solltest nur darauf achten, dass dein Wunschhandy auch in deiner Filiale vorrätig ist, sonst wird es nichts mehr mit der Abholung vor Weihnachten. Zahlen kannst du bei einer Online-Bestellung zur Abholung übrigens auch in Bar in der Filiale.

Ausgewählte Media Markt Schnäppchen

Ausgewählte Saturn-Schnäppchen

Grundsätzlich sind die Aktionshandys bei Media Markt und Saturn die gleichen. Es kann nur sein, das einzelne Modelle zwar in der Saturn-Filiale ausverkauft sind, bei Media Markt aber noch vorhanden – oder umgekehrt. Es lohnt sich daher im Zweifel, bei beiden Anbietern zu schauen. Die Preise gelten maximal bis Montag, 8 Uhr.

Versandkostenfreie Lieferung

Ist es dir nicht wichtig, dass das neue Smartphone noch vor Weihnachten bei dir ist, kannst du es dir von Media Markt oder Saturn auch zuschicken lassen. Dann profitierst du automatisch von einer weiteren Aktion: Das Handy kommt nämlich versandkostenfrei zu dir. Du solltest es schon Freitag oder Samstag in deinen Händen halten können. Eine Abholung in der Filiale ist immer versandkostenfrei.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision,

wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt

beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren

hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.