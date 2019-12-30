Huawei и Honor – одно и то же? Разбираемся на примере одной картинки – iXBT.com

В материнской Huawei считают, что смартфоны Huawei и Honor – это две большие разницы. Бренды всячески стараются дистанцироваться друг от друга (например, снимают офисы в одном здании, но на разных этажах), но на деле получается не очень. Взять, к примеру, эту картинку.

Слева – Honor V30, справа – Huawei Nova 6. Официальные представители наверняка в один голос скажут, что это – совершенно разные модели, нацеленные на разные категории потребителей. Но если снять крышку, то обнаружится голая правда в виде… двух совершенно одинаковых смартфонов. Причем настолько одинаковых, что кроме как клонами их и не назовешь. Что бы там маркетологи не утверждали.