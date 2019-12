Hackers condenados a 20 anos de prisão por ataque de malware que atingiu milhares – Pplware

Os cibercrimes, especialmente os que envolvem malware, começam a ter cada vez mais atenção por parte das autoridades e da Justiça. Nesse sentido, dois hackers romenos foram agora condenados a uma pena de prisão por terem desenvolvido um ataque de malware que afetou milhares de internautas em todo o mundo! Durante as operações, os criminosos conseguiram mais de 4,5 milhões de dólares resultantes dos ataques realizados!

Em 2016, Nicolescu e Miclaus foram presos em Bucareste, na Roménia. Os dois crackers eram suspeitos de ter realizado um ataque de malware bastante sofisticado que tinha afetado milhares de utilizadores em todo o mundo! Passados três meses, foram extraditados para os EUA, onde acabaram agora julgados.

As autoridades federais afirmam que o grupo – denominado “Bayrob” – controlava uma botnet com mais de 400.000 computadores infetados, estando a maioria localizados nos EUA. As atividades do grupo abrangeram desde falsas vendas de carros online, até à recolha de dados pessoais que foram vendidos na Dark Web.

O malware chegou às vítimas através de e-mail e outras mensagens trocadas online. As suas atividades começaram em 2007… Contudo, em 2016, estes hackers eram responsáveis pelo maior número de e-mails de spam em todo o mundo!

O grupo infetou computadores de várias formas… Um dos seus modus operandi era a publicação de anúncios no eBay em que alegavam vender carros. Quando os possíveis clientes enviavam mensagens com perguntas, o grupo respondia com fotos… No entanto, essas fotos continham malware que permitia ao grupo assumir o controlo do computador do destinatário.

Tendo o dispositivo sob controlo, eles redirecionavam as vítimas para uma página falsa do eBay. Quando os compradores transferiam dinheiro, este era enviado para as contas bancárias das chamadas “mulas”, que faziam parte inconsciente do esquema, e chegava posteriormente a contas que o grupo Bayrob controlava.

Nos últimos anos, o grupo começou a usar o malware para extrair dados e vendê-los em sites da Dark Web como o AlphaBay e Silk Road.

Bogdan Nicolescu, de 37 anos, era o líder do grupo de hackers e foi agora condenado a 20 anos de prisão federal. O seu parceiro Radu Miclaus, de 37 anos, teve uma pena ligeiramente mais leve de 18 anos de prisão.

A dupla foi considerada culpada por vários crimes, incluindo fraude eletrónica, conspiração para traficar produtos falsificados, roubo de identidade agravado e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Segundo a acusação, os hackers ganharam mais de 4,5 milhões de dólares, sendo que o FBI adianta que a sua estimativa é muito conservadora!

