GPUs Ampere da Nvidia podem ter 2x a performance das Turing com metade do consumo de energia – Adrenaline

As novas placas da Nvidia devem ser lançadas no segundo semestre de 2020

As novas GPUs da Nvidia baseadas na arquitetura “Ampere” devem ser lançadas no segundo semestre deste ano e os rumores estão começando a esquentar. Dessa vez, o Taipei Times diz que as novas placas devem oferecer 50% a mais de performance que as Turing enquanto consomem metade da energia utilizada pelas suas antecessoras.

As GPUs Ampere chegarão ao mercado com o nó de 7 nanômetros da TSMC e promete ser “a rainha das GPUs de próxima geração”. Como o TechPowerUp menciona, o aumento de performance pode ser possível graças ao nó de 7nm, e isso pode ser potencializado pela nova arquitetura Ampere. Em paralelo, essa combinação deve diminuir o consumo de energia pela metade, resultando em uma solução de GPU bastante eficiente.

“A fabricante de chips estadunidense deve lançar sua nova GPU baseada em Ampere no segundo semestre deste ano, levando a uma recuperação na demanda por GPUs gamers e notebooks após o período de vendas mais fracas do que o esperado no ano passado devido ao inventário da Nvidia.” – Yuanta Securities Investment Consulting Co para o Taipei Times.

Uma questão que ainda precisa ser respondida é se esse aumento de performance está ligado a aplicações de Ray Tracing ou se o foco são os gráficos em geral. Os primeiros chips Ampere para consumidores finais devem aparecer durante a Computex 2020, enquanto a GPU Technology Conference interna da Nvidia contará inicialmente com GPUs Ampere para datacenter e focadas em computação científica ou inteligência artificial.

Como temos algum tempo antes do lançamento oficial, ficaremos de olho nas atualizações sobre o assunto.

Via: TechPowerUp, guru3d Fonte: Taipei Times