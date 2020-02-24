Google 警告華為新手機用戶切勿自行裝載旗下服務APK，以免受到安全性危害 – 電腦王阿達

因為美中政治上的因素，在去年美國政府要求 Google 不得再與華為合作開發新的手機設備，也不得在華為旗下新手機預載 Google 旗下包含 Gmail、Google 地圖、YouTube、Play 商店等應用程式服務，不過很多華為新機的愛好者還是會選擇在網路下載 APK 的方式來解決自己的需求，對此 Google 在日前發表了說明。





Google 警告華為新手機用戶切勿自行裝載旗下服務 APK，以免受到安全性危害

根據 Google 的說法，對於此情況的具體事項，以及哪些產品會受此禁令影響，人們還是似知非知。Google 表示不段收到許多關於華為新設備 ( 例如現在推出的新機型，或者在 2019 年 5 月 16 日之後推出，但現在在世界新地區有售的更早期型號等)，還有 Google 的應用程式和服務是否可以在這些設備上使用的問題，所以發表的說明希望能對提出這些問題的人提供明確的指引。



Google 的重點放在只要政府允許，就會持續保護全球數以百萬現有設備上仍使用 GMS 的華為設備用戶的安全。華為在 2019 年 5 月 16 日或之前推出的產品還是會繼續獲得這些更新，但後來上市的任何華為產品都被認定為「未經認證」，因為 Google 無法對這些設備進行嚴格的安全性檢查，也無法在上面預載可檢測硬體問題的 Play 安全防護認證。



對使用華為新產品的用戶，Google 發出警告，請不要試圖將 Gmail、YouTube、Play Store 或其他 Google 服務軟體安裝到那些未經認證的設備上，Google 無法保證那些被抽取出來的應用程式安全無虞且不對手機造成傷害。Google 指出，因不允許旗下服務在未經認證的設備上使用，所以自行安裝的的 Google 應用程式 APK 無法穩定運行；從網路所下載的 APK 還存在有被篡改的風險，難以確定該應用在安裝後不對手機安全性造成影響。



如果你想查看自己所使用的 Android 設備是否通過 Play 安全防護認證，請打開 Android 手機上的 Play 商店應用程式，點擊左上角的菜單，然後進入「設定」，在最下方「關於」的最後一項，就能看到自己的設備是否通過了 Play 安全防護認證。

◎資料來源：Google