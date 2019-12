Fuga de informação revela imagem do Redmi K30 e uma nova linha de design na Xiaomi! – Pplware

O Redmi K30 será apresentado ao mundo de forma oficial já no próximo dia 10 de dezembro. Nesse sentido, começam a surgir cada vez mais rumores e fugas de informação… Que dão conta de um conceito incomum na Xiaomi! Estaremos perante uma nova linha de design? As reações ao design desvendado estão a ser, no geral, negativas. É assim possível que a fabricante chinesa venha a cometer um erro com este smartphone, especialmente nos mercados ocidentais!

A Redmi é uma fabricante de smartphones pertencente à Xiaomi. Ambas partilham tecnologias, software, know-how e o próprio design dos terminais é semelhante! Assim sendo, os produtos de uma marca acabam por nos dar um vislumbre do que poderemos esperar na outra.

Tanto a Redmi como a Xiaomi estão a investir cada vez mais no nosso mercado português, europeu ou até mesmo ocidental! Os seus produtos são vendidos em várias lojas e a assistência pós-venda já existe.

Não obstante, parece que a Redmi está-se a afastar dos padrões ocidentais – pelo menos no que toca ao design – na criação do seu próximo topo de gama! Uma fuga de informação recente mostrou-nos mais sobre o que esperar deste smartphone.

Contudo, relativamente ao design apenas era conhecida a presença de um espaço dentro do ecrã onde estarão localizadas as duas câmaras… Como acontece no Samsung Galaxy S10+. Não obstante, uma fuga de informação mostra o design do Redmi K30!

Este topo de gama, na face frontal, corresponde às expectativas que estavam apontadas até ao momento. No entanto, a face traseira está a surpreender alguns utilizadores. A Redmi decidiu manter o seu enquadramento típico do módulo dos sensores fotográficos… Mas, segundo a imagem agora divulgada, foi acrescentado ainda um elemento circular – aparentemente decorativo – que remete para o módulo que está presente no OnePlus 7T e Huawei Mate 30 Pro.

Apesar de ter uma resolução bastante baixa, dá para detetar perfeitamente o elemento que está a causar discussão. O que acha do hipotético design do Redmi K30? Estará a fabricante chinesa a adicionar linhas para agradar sobretudo ao seu mercado doméstico e restantes orientais? Partilhe a sua opinião nos comentários!

