FaceAppをはじめとするロシア製スマホアプリをFBIが「脅威」と認定 – GIGAZINE

by Hisrsrtyo

アメリカ連邦捜査局(FBI)が、写真編集アプリ「FaceApp」を初めとするロシア製のスマートフォンアプリは「防諜(ぼうちょう)上潜在的な脅威となり得る」と警告しました。

FBI Letter to Schumer re FaceApp11.pdf

(PDFファイル)https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/FBI%20Letter%20to%20Schumer%20re%20FaceApp11.pdf





FaceApp: Chuck Schumer calls for feds to investigate – CNNPolitics

https://edition.cnn.com/2019/07/18/politics/chuck-schumer-faceapp-investigation/index.html

FBIはチャールズ・シューマー上院議員に宛てた書簡の中で、「FaceAppのようなロシアで開発されたスマートフォン向けアプリケーションや類似の製品は、その製品が収集するデータ、プライバシーと利用規約に関する方針、ロシア国内のデータへのアクセスを許可するロシア政府が利用できる法的メカニズムに基づいて、防諜活動に対する潜在的な脅威と見なす」と述べています。

BIG: Share if you used #FaceApp:

The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now

Because millions of Americans have used it

It’s owned by a Russia-based company

And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr

— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019