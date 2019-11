Encontre boas ofertas nesta Black Friday com a ajuda do MacMagazine! – MacMagazine

Black Friday você sabe bem como é, né? O slogan “a metade do dobro” não surgiu por acaso, afinal. Mas nós estamos aqui para ajudar.

A extensão MM Ofertas ajuda você a não cair em nenhum “conto de varejista”.

Disponível para os navegadores Chrome e Opera, você sabe fácil e rapidamente se o produto que quer comprar está mais barato em outra loja e pode, também, obter alertas de preço.

Mais importante em tempo de Black Friday: você pode visualizar todo o histórico de preços do produto, para confirmar se ele está mesmo em promoção.

Além disso, a extensão aplica automaticamente cupons de desconto caso exista algum disponível na loja onde você está realizando a compra.

Isso tudo respeitando a sua privacidade, sem coletar nenhum tipo de informação/dados do usuário (o máximo de informação que obtemos é quando você se cadastra ao optar por receber um alerta de preço de um produto desejado).

Se você quer se dar bem nessa Black Friday, instale já a extensão MM Ofertas e economize! 💰

Ofertas e promoções no MM Fórum

Caso você não saiba, o MM Fórum (um dos maiores e mais movimentados fórum de Apple/tecnologia em lingua portuguesa) tem uma área dedicada apenas para ofertas e promoções.

E, com a chegada da Black Friday, tem muita coisa boa sendo divulgada por lá como iPhones, TVs compatíveis com AirPlay 2 e HomeKit, Macs, monitores, fones de ouvido, etc.

Nós estamos varrendo a internet atrás de ofertas legais e, sempre que encontrarmos alguma coisa realmente interessante que permeie o mundo Apple ou até mesmo o mercado tecnológico de forma geral, publicaremos para vocês ficarem por dentro. Vocês, é claro, também podem usar e abusar do espaço, dando dicas de boas promoções que encontrarem por aí. 😉

Boas compras! 💰