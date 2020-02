En “modo patovica”, la seguridad es inseguridad – MDZ Online

El crimen de Fernando Bez Sosa, el adolescente que fue cobardemente asesinado a golpes en Villa Gesell por un grupo de rugbiers acfalos, dispar desde aquel fatfico 18 de enero debates, opiniones y controversias de toda laya porque nos saca la ficha como sociedad con una elocuencia que no se da en situaciones ms o menos similares.

Una de ellas, y para no abundar en un amplio men tocado de odo, es el de la seguridad privada, y ms precisamente la capacitacin de los tristemente clebres patovicas (que comparten adn con algunos de los violentos rugbiers) y de todos aquellos responsables de garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad de cualquier tipo de evento.

Esta semana, a travs de MDZ, hubo un interesante cruce -que vale rescatar- entre Sergio Bruni, director ejecutivo del Instituto Universitario de Seguridad Pblica, y Pablo Martnez, presidente de la Cmara Empresaria de Seguridad Privada e Investigaciones de Mendoza (CESIM). El tema en cuestin: la capacitacin (o la falta de ella) de quienes tienen el compromiso de velar por la seguridad de los dems.

Segn datos del Registro Provincial de Empresas de Vigilancia Privada (REPRIV) actualmente hay en Mendoza unas 170 empresas habilitadas por el Estado y un amplio espectro laboral que incluye a unos 17.000 vigiladores con carnet y papeles en regla.

Las empresas seguridad privada estn reguladas por la Ley 6.441 y como parte de su alcance normativo el Estado Provincial debe cumplir con una auditora permanente a travs del REPRIV.

En teora, el vigilador debe pasar por una instruccin en cursos que se dictan en las universidades Maza y Aconcagua y en breve en el Instituto de Seguridad Pblica, donde se forman los uniformados de la Polica de Mendoza. Con lo cual convivirn las dos caras de una misma moneda, como subrayan los referentes de ambos sectores.

Una vez que el vigilador pasa por la instruccin accede a un carnet habilitante para trabajar. Para eso el susodicho debe ser mayor de 21 aos y haber realizado un examen psicofsico. Sin embargo, hay casos como el del vigilador herido en Guaymalln el 4 de febrero que slo tiene 18 aos.

Dos caras, misma moneda

Dijo Bruni: “Es muy comn ver al personal afectado a los locales de diversin nocturna utilizando tcnicas inapropiadas -por ejemplo las llamadas ‘palancas al cuello’,que pueden ser letales si son mal aplicadas- o bien vulnerar los protocolos ms bsicos -como conducir inicialmente a la persona conflictiva hacia una ‘zona de enfriamiento’, hasta que llegue al lugar el personal policial interviniente-. La causa principal de este problema es de toda lgica: falta de capacitacin“.

“Hoy observamos una colaboracin cada vez ms estrecha de la seguridad pblica y privada. Los vigiladores privados en Mendoza duplican a los 9.000 efectivos que integran la fuerza policial. En base a este dato es que debemos preguntarnos: semejante fuerza privada tiene la capacitacin suficiente para contribuir eficazmente a la seguridad ciudadana? La profesionalizacin, especializacin y jerarquizacin son factores determinantes en todos los mbitos de la seguridad, tanto pblica como privada: dos caras de la misma moneda”.

Dijo Martnez: “A travs de la escalada de violencia que ha vivido nuestra sociedad en los ltimos 20 aos, la interrelacin entre el Estado y nuestras empresas se ha consolidado mucho ms para formar y entrenar al vigilador con las exigencias de este complejo panorama, pero tambin para que nuestros agentes estn alertas para la prevencin del delito y dar una contribucin a la seguridad ciudadana… Es en el mbito de la capacitacin, en donde nuestro personal accede a clases con expertos en Seguridad, miembros de la Polica de Mendoza y donde se pone en juego hasta dnde llega la competencia de nuestros hombres”.

De pocas pulgas

El referente de los privados asegura que son entrenados en defensa personal, seguridad ciudadana, acciones tcticas y para que su actuacin -abro textual- “sea bajo los principios de legalidad, razonabilidad y gradualidad, privilegiando las tareas, el proceder preventivo y disuasivo”. Esto ltimo, y volviendo al caso de Fernando o al del patovica que a principios de este mes noque a un hombre de 39 en un boliche de Balcarce, queda claro que no es un modus operandi habitual. La letra con sangre entra, podra ser el tcito mensaje.

Por hechos similares, en los ltimos aos se concretaron miles de denuncias ante el Registro Nacional de empresas y trabajadores de Control de Admisin y Permanencia (RENCAP). Este organismo recopila -va web o por telfono- las acusaciones y luego hace un seguimiento de cada caso.

El 2109 concluy con 1.107 denuncias a empresas y trabajadores de control de admisin en todo el pas (46 correspondieron a Mendoza), tla como consta en la pgina de datos.gob.ar.

A manera de cierre, quede como ancdota ilustrativa del porqu la lupa no deja de estar puesta sobre la seguridad privada, la batalla campal en un caf de Coln y Espaa que desat una feroz interna gremial entre sindicatos de Vigiladores privados de Crdoba y Mendoza. Pias, sillazos y hasta puntazos para dirimir una disputa poltica. Debera sorprendernos entonces cuando los patovicas son el centro de la noticia?

