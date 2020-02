En février, les éoliennes belges ont tourné à plein régime: merci Ciara et Dennis ? – RTBF

Le vent souffle beaucoup ces dernières semaines en Belgique et dans le reste de l’Europe… Les tempêtes et les dépressions – Ciara, Ines, Dennis, Francis ou Ellen – se sont en effet succédé et ont causé de nombreux dégâts : arbres déracinés, toits envolés, voitures endommagées et autres désagréments.

Différents types d’éoliennes

L’éolienne, c’est cette machine constituée d’un mât et de 2 ou 3 pales. Concrètement : le vent fait tourner les pales qui font ensuite elles-mêmes tourner le générateur de l’éolienne. L’énergie cinétique du vent est ainsi transformée en énergie mécanique qui peut être ensuite injectée sur le réseau électrique ou être consommée localement.

On distingue principalement deux types d’éoliennes : les éoliennes de terre et de mer (appelées offshore). Ces dernières sont de plus grande taille et ont un rendement plus important. “Elles fonctionnent plus, parce que la qualité du vent est meilleure et sa force est beaucoup plus importante en mer. Toutefois, en cas de grosses tempêtes, ces éoliennes sont plus sensibles à des arrêts momentanés à cause des fortes rafales.”

On compte en Belgique plus de 1300 éoliennes – terrestres et maritimes. Et le territoire n’est pas encore rempli ! “Nous pouvons très certainement doubler ce nombre.“